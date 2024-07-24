Какие данные должны обновить те, кто не сделал это до 16 июля

Два месяца военнообязанные имели на то, чтобы обновить военно-учетные данные в ТЦК, через "Резерв+" или ЦПАУ. 16 июля был последним днем, когда можно было это сделать, не получив штраф.

На тех, кто своевременно не обновил данные, ждут штрафы. Впрочем, штрафы не освобождают их от обязанности обновить данные.

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Какие данные надо обновить

Уточнять данные должны мужчины призывного возраста и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Они должны были внести фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты при наличии, место рождения, другие персональные данные – образование, семейное положение, место работы и тому подобное.

Данные об образовании и другие расширенные данные можно было обновить только в ТЦК. Поэтому с 17 июля тех, о ком таких данных нет, могут дополнительно вызвать в военкомат.

Могут и в дальнейшем уточнить данные мужчины, которые находятся за рубежом. Им нужно или обратиться в консульские учреждения, или воспользоваться "Резервом+".

Напомним, что штрафы нарушителям не будут выписывать автоматически.