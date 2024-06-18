Теперь онлайн: в Резерв+ граждане смогут исправлять свои данные

В приложении Резерв+ появилась функция исправления учетных данных в режиме онлайн. Теперь это можно сделать без визита в ТЦК.

Для исправления данных в некоторых случаях теперь не нужно идти в ТЦК – информацию актуализируют дистанционно.

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Как исправить данные онлайн

В Министерстве объяснили, при каких обстоятельствах можно исправлять данные через приложение Резерв+. Речь идет о двух случаях:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отображался в реестре Оберіг.

Данные не найдено – для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в приложении Резерв+.

По словам Минобороны, граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр Оберег для исправления данных.

Если военнослужащий в своем приложении видит статус, что он до сих пор на учете, то он подает электронный запрос, где уточняет, что он уже является военным. ТЦК и СП отправляют в воинскую часть запрос о факте принятия человеком обязанности по военной службе,

– отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Ранее также стало известно, что в приложении Резерв+ появился QR-код и цифровой документ для удобной проверки данных ТЦК или полицией. Этот документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный.