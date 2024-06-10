Планирует ли Рада или Кабмин инициировать увеличение срока обновления военно-учетных данных

Новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные граждане должны обновить свои учетные данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский рассказал, планируют ли увеличивать срок для обновления данных.

Смотрите также Минобороны развенчало 5 мифов о приложении Резерв+

Продлят ли срок обновления военно-учетных данных

По мнению нардепа, пока никаких оснований, чтобы увеличивать этот срок, нет. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко предоставила Комитету статистику. Согласно ей с 18 мая по 3 июня свои данные уже обновили более 1,5 миллиона украинцев. В частности, 1,3 миллиона через Резерв+, 117 тысяч – через ЦНАПы, 90 тысяч – через ТЦК и СП.

Такая динамика позволяет быть уверенным, что если граждане хотят – то они имеют все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные. То есть динамика не указывает на необходимость продления этого срока,

– подчеркнул Вениславский.

Обратите внимание Будет иметь полную юридическую силу, в том числе и на границе: когда в приложении Резерв+ появится QR-код

Будут ли повестки в Резерв+