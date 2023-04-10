Об этом 24 Каналу рассказал соучредитель Deep State Роман Погорелый. По его словам, враг уверенно пытается захватить Авдеевку.

Смотрите также ВСУ не покинут Бахмут, хотя отошли с некоторых позиций, – полковник ВСУ

Обновление информации на карте

Роман Погорелый пояснил, что на карте боевых действий вся информация сказывается достаточно оперативно, впрочем, есть нюансы.

Когда мы не можем публиковать какую-либо информацию, потому что она конфиденциальна, или нас просят военные удержаться и подождать,

– отметил соучредитель проекта.

По его словам, данные на карте могут быть обновлены с опозданием. Важно, чтобы информация о ходе событий является публичной и она никому не повредит.

"Если брать Марьинское, Авдеевское направления, то можно было увидеть обновление, где были продвижения в Марьинке", – рассказал Погорелый.

Там россиянам, к сожалению, удалось захватить определенную территорию, несмотря на мощное сопротивление ВСУ.

Данные о ходе событий на Востоке

Роман Погорелый сообщил, что горячо становится на Авдеевском направлении.

Мы видим, какая цель в русне – это сделать Бахмут 2.0. Они не могут взять Авдеевку долгое время, поэтому ее пытаются окружить и там начинается беспокойная жизнь для военнослужащих,

– заметил он

Впрочем, самой горячей точкой сегодня является Бахмут, в который оккупанты лезут буквально как тараканы.

"Пока они прорываются в лоб, по улицам, по самому городу, но наши защитники держат город", – сосредоточил внимание соучредитель проекта.

Украинские защитники не дают врагу взять Бахмут.

Ситуация на фронте: главное