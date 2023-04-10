Об этом 24 Каналу рассказал соучредитель Deep State Роман Погорелый. По его словам, враг уверенно пытается захватить Авдеевку.
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Обновление информации на карте
Роман Погорелый пояснил, что на карте боевых действий вся информация сказывается достаточно оперативно, впрочем, есть нюансы.
Когда мы не можем публиковать какую-либо информацию, потому что она конфиденциальна, или нас просят военные удержаться и подождать,
– отметил соучредитель проекта.
По его словам, данные на карте могут быть обновлены с опозданием. Важно, чтобы информация о ходе событий является публичной и она никому не повредит.
"Если брать Марьинское, Авдеевское направления, то можно было увидеть обновление, где были продвижения в Марьинке", – рассказал Погорелый.
Там россиянам, к сожалению, удалось захватить определенную территорию, несмотря на мощное сопротивление ВСУ.
Данные о ходе событий на Востоке
Роман Погорелый сообщил, что горячо становится на Авдеевском направлении.
Мы видим, какая цель в русне – это сделать Бахмут 2.0. Они не могут взять Авдеевку долгое время, поэтому ее пытаются окружить и там начинается беспокойная жизнь для военнослужащих,
– заметил он
Впрочем, самой горячей точкой сегодня является Бахмут, в который оккупанты лезут буквально как тараканы.
"Пока они прорываются в лоб, по улицам, по самому городу, но наши защитники держат город", – сосредоточил внимание соучредитель проекта.
Украинские защитники не дают врагу взять Бахмут.
Ситуация на фронте: главное
- На Авдеевском направлении 10 апреля ВСУ уничтожили вражеский ударный вертолет Ми-24.
- Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 10 апреля побывал в Бахмуте, который сейчас защищают украинские военные.
- Напомним, что на Бахмутском направлении враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Оккупанты практически уничтожают здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.