Про це 24 Каналу розповів співзасновник Deep State Роман Погорілий. За його словами, ворог впевнено намагається захопити Авдіївку.

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Оновлення інформації на карті

Роман Погорілий пояснив, що на мапі бойових дій вся інформація позначається достатньо оперативно, втім є нюанси.

Коли ми не можемо публікувати якусь інформацію, тому що вона конфіденційна, або нас просять військові утриматися і почекати,

– зазначив співзасновник проєкту.

За його словами, дані на мапі можуть оновлюватися із запізненням. Важливо, щоб інформація про перебіг подій є публічною і вона нікому не зашкодить.

"Якщо брати Мар'їнський, Авдіївський напрямки, то можна було побачити оновлення, де були просування в Мар'їнці", – розказав Погорілий.

Там росіянам, на жаль, вдалося захопити певну територію попри потужний спротив ЗСУ.

Дані про перебіг подій на Сході

Роман Погорілий повідомив, що гаряче стає на Авдіївському напрямку.

Ми бачимо, яка мета у русні – це зробити Бахмут 2.0. Вони не можуть взяти Авдіївку довгий час, тому її намагаються оточити й там починається неспокійне життя для військовослужбовців,

– зауважив він.

Втім, найгарячішою точкою сьогодні є Бахмут, в який окупанти лізуть буквально як таргани.

"Наразі вони прориваються в лоб, по вулицях, по самому місту, але наші оборонці тримають місто", – зосередив увагу співзасновник проєкту.

Українські захисники не дають ворогу взяти Бахмут.

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