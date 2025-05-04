Враг оккупировал Зеленое Поле в Донецкой области, – DeepState
- Российские войска оккупировали населенный пункт Зеленое Поле в Донецкой области, продвинувшись также возле Нового и Новомихайловки.
- Село Зеленое Поле расположено на Покровском направлении, а Новое и Новомихайловка – на Лиманском направлении.
Враг продолжает давить в Донецкой области. Россиянам удалось захватить населенный пункт Зеленое Поле.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
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Обновление карты DeepState
По данным аналитиков, враг оккупировал Зеленое Поле, а также продвинулся возле Нового и Новомихайловки.
Село Зеленое Поле расположено на Покровском направлении, в Краматорском районе Донецкой области. Расстояние до райцентра составляет около 35 километров и проходит по автодороге местного значения.
Где расположено село Зеленое Поле: смотрите на карте
Населенный пункт Новое размещен на Лиманском направлении.
Где расположено село Новое: смотрите на карте
Новомихайловка также размещена на Лиманском направлении, северо-восточнее Нового.
Где расположено село Новомихайловка: смотрите на карте
К слову, в течение 3 мая российские оккупанты совершили 253 штурмовые действия – это третий наибольший показатель в год. Только на Покровском направлении произошло 113 атак – наибольшее количество штурмов за 2025-й год.