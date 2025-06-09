В Резерв+ появится возможность подписать контракт с ВСУ

До конца года Министерство обороны Украины планирует существенно обновить приложение "Резерв+". Появится возможность электронного заключения контрактов с ВСУ.

Это должна быть будет простая процедура. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по цифровизации Екатерину Черногоренко в интервью DOU.

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До конца года в Резерв+ появятся онлайн-контракты

До конца года в "Резерв+" мы воплотим также смартконтракты. Можно будет присоединиться к войску, подписав контракт прямо в телефоне. Как, условно, мы ознакомимся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть настолько же просто,

– рассказала заместитель главы Минобороны по вопросам цифровизации.

Кроме того, до конца июня появится возможность уплаты штрафов через "Резерв+". Идти в ТЦК потребности не будет.

Напомним, недавнее обновление приложения Резерв+ добавило сервисы для отображения данных об инвалидности и сохранения предыдущей версии военно-учетного документа.

Если человек решит обновить документ, он не будет исчезать, как раньше. В то же время в случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления.