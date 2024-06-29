Кому не нужно обновлять данные в ТЦК после 16 июля

В связи с действием в Украине военного положения и мобилизации военнообязанные должны стать на воинский учет. В то же время есть ряд исключений. Некоторые положения также изменились после принятия мобилизационного закона.

С момента подписания законопроекта о мобилизации №10449 президентом, а именно с 18 мая, пошел отсчет – до 16 июля. В этот промежуток времени военнообязанные мужчины должны прийти в ТЦК на обновить военно-учетные данные.

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Кому не нужно обновлять данные в ТЦК

Новый законопроект о мобилизации определяет, кто из военнообязанных граждан Украины может не приходить в ТЦК. Речь о 6 категориях украинцев:

те, кому меньше 18 лет и больше 60 лет;

те, кого исключено с воинского учета;

те, кого признано непригодным к несению военной службы по решению ВВК;

не военнообязанные женщины;

военнослужащие;

мужчины от 18 до 60 лет, которые не являются гражданами Украины.

Заметьте, что второй пункт предусматривает, что исключение с воинского учета может произойти по трем причинам:

признание непригодности к несению военной службы по результатам ВВК;

достижение предельного возраста пребывания в запасе (60 лет);

прекращение гражданства Украины.

Нужно ли обновлять данные студентам Если коротко, то да. Даже если у студентов есть право на отсрочку – они все равно должны прийти в ТЦК. В частности, это касается мужчин, которые учатся за рубежом.

! Те военнообязанные, которых исключены из воинского учета, но которые обновили данные до 18 мая,чтобы подтвердить свой статус.