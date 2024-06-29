Кому не нужно обновлять данные в ТЦК после 16 июля
В связи с действием в Украине военного положения и мобилизации военнообязанные должны стать на воинский учет. В то же время есть ряд исключений. Некоторые положения также изменились после принятия мобилизационного закона.
С момента подписания законопроекта о мобилизации №10449 президентом, а именно с 18 мая, пошел отсчет – до 16 июля. В этот промежуток времени военнообязанные мужчины должны прийти в ТЦК на обновить военно-учетные данные.
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Кому не нужно обновлять данные в ТЦК
Новый законопроект о мобилизации определяет, кто из военнообязанных граждан Украины может не приходить в ТЦК. Речь о 6 категориях украинцев:
- те, кому меньше 18 лет и больше 60 лет;
- те, кого исключено с воинского учета;
- те, кого признано непригодным к несению военной службы по решению ВВК;
- не военнообязанные женщины;
- военнослужащие;
- мужчины от 18 до 60 лет, которые не являются гражданами Украины.
Заметьте, что второй пункт предусматривает, что исключение с воинского учета может произойти по трем причинам:
- признание непригодности к несению военной службы по результатам ВВК;
- достижение предельного возраста пребывания в запасе (60 лет);
- прекращение гражданства Украины.