Кому не нужно обновлять данные в ТЦК после 16 июля

29 июня 2024, 12:05
Читати новину українською

В связи с действием в Украине военного положения и мобилизации военнообязанные должны стать на воинский учет. В то же время есть ряд исключений. Некоторые положения также изменились после принятия мобилизационного закона.

С момента подписания законопроекта о мобилизации №10449 президентом, а именно с 18 мая, пошел отсчет – до 16 июля. В этот промежуток времени военнообязанные мужчины должны прийти в ТЦК на обновить военно-учетные данные.

Смотрите также Кто не имеет права на отсрочку с 1 июля: подробный список

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК

Новый законопроект о мобилизации определяет, кто из военнообязанных граждан Украины может не приходить в ТЦК. Речь о 6 категориях украинцев:

  • те, кому меньше 18 лет и больше 60 лет;
  • те, кого исключено с воинского учета;
  • те, кого признано непригодным к несению военной службы по решению ВВК;
  • не военнообязанные женщины;
  • военнослужащие;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которые не являются гражданами Украины.

Заметьте, что второй пункт предусматривает, что исключение с воинского учета может произойти по трем причинам:

  • признание непригодности к несению военной службы по результатам ВВК;
  • достижение предельного возраста пребывания в запасе (60 лет);
  • прекращение гражданства Украины.
Важно! Те военнообязанные, которых исключены из воинского учета, но которые обновили данные до 18 мая, должны сделать это еще раз, чтобы подтвердить свой статус.

Нужно ли обновлять данные студентам

Если коротко, то да. Даже если у студентов есть право на отсрочку – они все равно должны прийти в ТЦК. В частности, это касается мужчин, которые учатся за рубежом.
Автор: Анастасія Лукашевська