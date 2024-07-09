Времени все меньше: в Минобороны напомнили об окончании срока для обновления данных в ТЦК

По закону о мобилизации все военнообязанные должны встать на учет или обновить свои военно-учетные данные. В Минобороны отметили, что у них есть время до 16 июля.

Напомним, что по словам нардепа Федора Вениславского, пока нет необходимости продлевать срок обновления данных. Он отметил, что динамика обновления военно-учетных данных положительная.

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Сколько времени на обновление данных осталось

По новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, все военнообязанные мужчины должны встать на воинский учет или обновить свои военно-учетные данные.

Дедлайн обновления данных – 16 июля 2024 года, то есть через 60 дней после того, как новый Закон о мобилизации вступил в силу,

– отметили в Минобороны.

Там добавили, что обновить свои военно-учетные данные можно через ЦПАУ, ТЦК и СП или в электронном кабинете военнообязанного Резерв+.

К слову, в Министерстве обороны Украины сообщили, что по состоянию на 7 июля 2024 года, почти 3,2 миллиона украинцев уже обновили свои данные. Там добавили, что с 1 по 7 июля свои данные обновили 569 397 граждан.