Времени все меньше: в Минобороны напомнили об окончании срока для обновления данных в ТЦК
Источник:Минобороны Украины
По закону о мобилизации все военнообязанные должны встать на учет или обновить свои военно-учетные данные. В Минобороны отметили, что у них есть время до 16 июля.
Напомним, что по словам нардепа Федора Вениславского, пока нет необходимости продлевать срок обновления данных. Он отметил, что динамика обновления военно-учетных данных положительная.
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Сколько времени на обновление данных осталось
По новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, все военнообязанные мужчины должны встать на воинский учет или обновить свои военно-учетные данные.
Дедлайн обновления данных – 16 июля 2024 года, то есть через 60 дней после того, как новый Закон о мобилизации вступил в силу,
– отметили в Минобороны.
Там добавили, что обновить свои военно-учетные данные можно через ЦПАУ, ТЦК и СП или в электронном кабинете военнообязанного Резерв+.
К слову, в Министерстве обороны Украины сообщили, что по состоянию на 7 июля 2024 года, почти 3,2 миллиона украинцев уже обновили свои данные. Там добавили, что с 1 по 7 июля свои данные обновили 569 397 граждан.