Нагадаємо, що за словами нардепа Федіра Веніславського, наразі немає потреби продовжувати термін оновлення даних. Він відзначив, що динаміка оновлення військово-облікових даних позитивна.

Дивіться також Є три моделі, – у Раді сказали, коли буде голосування за законопроєкти про економічне бронювання

Скільки часу на оновлення даних залишилося

За новим закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, усі військовозобов'язані чоловіки мають встати на військовий облік або оновити свої військово-облікові дані.

Дедлайн оновлення даних – 16 липня 2024 року, тобто через 60 днів після того, як новий Закон про мобілізацію вступив у силу,

– зазначили у Міноборони.

Там додали, що оновити свої військово-облікові дані можна через ЦНАП, ТЦК та СП або в електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+.

До слова, у Міністерстві оборони України повідомили, що станом на 7 липня 2024 року, майже 3,2 мільйона українців вже оновили свої дані. Там додали, що з 1 по 7 липня свої дані оновили 569 397 громадян.