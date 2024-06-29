Народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів під час брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ", чи є потреба продовжувати період оновлення даних. Адже, згідно з новим законом про мобілізацію, дані треба оновити до 16 липня, пише 24 Канал.

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Чи треба продовжувати терміни оновлення даних

Динаміка, яку ми на сьогодні спостерігаємо в оновленні військово-облікових даних, достатньо позитивна. Минув місяць і 8 днів (станом на 26 червня – 24 Канал) з моменту набрання чинності відповідного закону вже 2 мільйони 370 тисяч громадян України оновили свої дані,

– заявив нардеп.

За його словами, при знятті страхів перед додатком Резерв+ динаміка може бути значно кращою. Адже пропускна здатність системи дозволяє обробляти набагато більше інформації одночасно.

"Наразі потреби в продовженні 60-денного строку оновлення даних немає", – заявив Федір Веніславський.

Варто зауважити, що наприкінці травня депутати подали законопроєкт про продовження терміну оновлення даних до 150 днів.

Днями у Міноборони заявили, що не підтримують законопроєкт про продовження терміну оновлення даних. Адже міністерство не бачить у цьому сенсу.