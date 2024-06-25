Про зміну термінів стало відомо з документа за понеділок, 24 червня. Він був підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу.

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Терміни збільшили на 90 днів

Проєкт закону передбачає зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів.

"Міноборони підтримує мій з колегами законопроєкт про продовження на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними", – написав нардеп Володимир Ар'єв.

Додамо, що раніше військовозобов'язані повинні були оновити свої дані в ТЦК до 18 липня. Тепер ця дата змістилася на три місяці. Але у будь-якому випадку при порушенні термінів військовозобов'язані можуть відчути на собі штрафні санкції.