В Минобороны рассказали, сколько военнообязанных обновили данные за рубежом
Источник:УП
Украинцы могут обновить свои военно-учетные данные даже из-за границы. В Министерстве обороны рассказали, сколько граждан сделали это.
До 17 июля военнообязанные должны были обновить свои данные, однако сделать это можно и сейчас. Сейчас в оборонном ведомстве раскрыли, сколько украинцев придерживались требования, не возвращаясь в Украину.
Смотрите также Достигнута ли главная цель нового закона о мобилизации: в Раде дали четкий ответ
Сколько граждан обновили данные за рубежом
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что ориентировочно 88 тысяч военнообязанных обновили военно-учетные данные за рубежом.
По состоянию на 6 августа около 3,3 миллиона пользователей обновили данные через приложение "Резерв+". Среди них – ориентировочно 88 тысяч граждан – за рубежом. Еще 1,83 миллиона обновили данные через ЦНАП и почти 620 тысяч – через ТЦК,
– сообщила она.
Ранее она также отмечала, что после 17 июля граждане смогут дальше обновлять свои данные в любой удобный способ. Приложение "Резерв+" будет доступен и в дальнейшем. По ее словам, оттуда можно будет загрузить электронный военно-учетный документ.