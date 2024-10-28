Враг оккупировал Горняк и продвинулся в Селидово: обновление карты DeepState

Россияне продолжают осуществлять штурмы на ряде участков, в частности в Донецкой области. Вследствие этого врагу, к сожалению, удалось оккупировать город Гирник Покровского района.

Также есть продвижение в направлении Селидово, который россияне хотят окружить. Об этом свидетельствует сообщение от аналитиков DeepState, которые в ночь на 28 октября показали обновленную карту фронта.

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Что происходит на фронте

Согласно обновленной карте, россиянам удалось продвинуться в сразу нескольких населенных пунктах.

Враг оккупировал Горняк, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки,

– говорится в сообщении.

Город Горняк оккупировали россияне: смотрите на карте

Долгое время противник пытается окружить и Селидово Донецкой области. Для этого россияне продвигаются в сторону Вишневого, которое является очень важным с точки зрения логистического обеспечения.

Россияне продолжают наступать на Селидово: смотрите на карте

Также есть активизация оккупационных войск у Богоявленки. Это село Угледарской городской общины Волновахского района Донецкой области.

Враг штурмует возле Богоявленки: смотрите на карте

В той же громаде расположены поселки Новоукраинка и Шахтерское, в которых сейчас фиксируется продвижение российских захватчиков.

Противник активизировался возле Новоукраинки и Шахтерского: смотрите на карте

Россияне также не оставляют штурмовать возле Новоалексеевки. Это село Хлебодаровской сельской общины Волновахского района Донецкой области, которое расположено неподалеку вышеупомянутых Вишневого и Селидово.

Оккупанты продвигаются в направлении Новоалексеевки: смотрите на карте

Незадолго до этого в DeepState сообщали, что россияне подняли красный флаг в центре Богоявленки. Отмечалось, что вражеская пехота с юга и запада населенного пункта начала просачиваться в глубину