Научились их сбивать собственными силами, – военный об обновленных российских дронах

Российская армия использует в войне против Украины различные типы дронов. В частности разведывательные: "Орлан", Supercam, ZALA. С их помощью противник пытается собирать информацию о расположении украинских позиций и военных объектов, чтобы наносить удары.

Еще находясь в воздухе эти беспилотники в режиме онлайн передают цели. Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, добавив, что потом начинает работать вражеская артиллерия или же россияне сбрасывают КАБы точно в цель, которую им удалось обнаружить.

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ВСУ уже ликвидировали 17 разведдронов противника

Как отметил военный, перед ВСУ стояла приоритетная задача – уничтожать вражеские летательные аппараты, но не использовать для этого дорогие ракеты ПВО.

Мы научились их сбивать собственными силами, не буду говорить какими, это секретная информация. Сейчас уже ориентировочно 17 таких вражеских дронов мы уничтожили. А каждый такой беспилотник – это десятки сохраненных жизней украинских воинов и ресурсов. Нам необходимо было лишить противника возможности видеть нас на фронте,

– объяснил Маляревич.

Противник начал устанавливать дополнительные камеры заднего обзора на свои разведывательные беспилотники, чтобы защитить их от украинских зенитных FPV-дронов. Эта камера помогает выявлять угрозы с тыла и принять меры для избежания атаки.

К слову. Эксперт по авиации Константин Криволап предположил, что российская армия в качестве разведдронов начала применять новый тип – "Герберы". Враг использует их для того, чтобы определить места расположения украинских ЗРК. Он также рассказал, что Россия увеличила производство дронов, производя значительное количество фюзеляжей, которые передаются на российские заводы, где собираются беспилотники.