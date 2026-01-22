Укрзализныця обновила график движения сотням поездов, чтобы избежать задержек из-за вражеских обстрелов
- Укрзализныця обновила график движения 118 поездов для решения проблемы задержек.
- Изменения касаются продолжительности маршрутов, а также времени отправления и прибытия, и пассажирам советуют проверить новое расписание.
В ночь на 22 января Укрзализныця обновила график движения 118 поездов дальнего следования,. Изменения применили также для более сотни региональных и пригородных маршрутов.
Изменения не только применят для маршрутов, но и для их продолжительности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Для каких направлений применили изменения?
По информации Укрзализныци, новый график разработали в рекордные сроки, чтобы решить проблему массовых задержек, вызванных обстрелами, объездами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах. Изменения коснулись как маршрутов, так и продолжительности рейсов.
Безопасность и своевременность – фундамент этого графика,
– подчеркнули в компании.
Пассажирам, которые купили билеты после 8 января, советуют обратить внимание на новое время отправления и прибытия. Те, кто приобрел билеты через ресурсы или кассы иностранных перевозчиков, должны проверить актуальное расписание на официальных страницах Укрзализныци.
Кроме того, изменилось время отправки на двух международных маршрутах:
- поезд №9 "Киев – Будапешт" будет отправляться в 09:43 вместо 11:05,
- поезд №749 "Киев – Вена" будет отправляться в 12:33 вместо 13:05.
Обновленное расписание движения доступно в приложении и на сайте Укрзализныци, а также на информационных табло на вокзалах.
Почему поезда Укрзализныци задерживались?
Поезда в Украине задерживались из-за вражеских атак. 11 января российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру Украины, ранив машиниста и его помощника. Железнодорожники получили осколочные ранения, а движение на Приднепровской железной дороге тогда перешел на тепловозную тягу из-за обесточивания.
12 января оккупанты обстреляли железную дорогу, что вызвало задержки поездов. После этого Укрзализныця ввела бесплатные залы ожидания и усиленное информирование пассажиров о задержках и трансферах.
Задержку поездов может вызвать и непогода. 8 января поезда из Киева в Европу задерживались из-за падения опоры на контактную сеть железной дороги, что привело к обесточиванию. Движение поездов оперативно восстановили, а для рейсов, прибывших в комендантский час, предусмотрели автобусные трансферы по городу.