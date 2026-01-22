Укрзализныця обновила график движения сотням поездов, чтобы избежать задержек из-за вражеских обстрелов

В ночь на 22 января Укрзализныця обновила график движения 118 поездов дальнего следования,. Изменения применили также для более сотни региональных и пригородных маршрутов.

Изменения не только применят для маршрутов, но и для их продолжительности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Смотрите также Вагоны Укрзализныци замерзают: украинцы показывают видео и жалуются в сети

Для каких направлений применили изменения?

По информации Укрзализныци, новый график разработали в рекордные сроки, чтобы решить проблему массовых задержек, вызванных обстрелами, объездами и движением под резервными тепловозами в обесточенных регионах. Изменения коснулись как маршрутов, так и продолжительности рейсов.

Безопасность и своевременность – фундамент этого графика,

– подчеркнули в компании.

Пассажирам, которые купили билеты после 8 января, советуют обратить внимание на новое время отправления и прибытия. Те, кто приобрел билеты через ресурсы или кассы иностранных перевозчиков, должны проверить актуальное расписание на официальных страницах Укрзализныци.

Кроме того, изменилось время отправки на двух международных маршрутах:

поезд №9 "Киев – Будапешт" будет отправляться в 09:43 вместо 11:05,

поезд №749 "Киев – Вена" будет отправляться в 12:33 вместо 13:05.

Обновленное расписание движения доступно в приложении и на сайте Укрзализныци, а также на информационных табло на вокзалах.

Почему поезда Укрзализныци задерживались?