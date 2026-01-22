Зміни не лише застосують для маршрутів, але й для їх тривалості. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Для яких напрямків застосували зміни?

За інформацією Укрзалізниці, новий графік розробили у рекордні терміни, щоб розв'язати проблему масових затримок, спричинених обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах. Зміни торкнулися як маршрутів, так і тривалості рейсів.

Безпека та вчасність – фундамент цього графіка,

– підкреслили в компанії.

Пасажирам, які купили квитки після 8 січня, радять звернути увагу на новий час відправлення та прибуття. Ті, хто придбав квитки через ресурси або каси іноземних перевізників, мають перевірити актуальний розклад на офіційних сторінках Укрзалізниці.

Крім того, змінився час відправки на двох міжнародних маршрутах:

поїзд №9 "Київ – Будапешт" вирушатиме о 09:43 замість 11:05,

поїзд №749 "Київ – Відень" вирушатиме о 12:33 замість 13:05.

Оновлений розклад руху доступний у застосунку та на сайті Укрзалізниці, а також на інформаційних табло на вокзалах.

Чому потяги Укрзалізниці затримувалися?