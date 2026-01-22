Зміни не лише застосують для маршрутів, але й для їх тривалості. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Дивіться також Вагони Укрзалізниці замерзають: українці показують відео та скаржаться у мережі
Для яких напрямків застосували зміни?
За інформацією Укрзалізниці, новий графік розробили у рекордні терміни, щоб розв'язати проблему масових затримок, спричинених обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах. Зміни торкнулися як маршрутів, так і тривалості рейсів.
Безпека та вчасність – фундамент цього графіка,
– підкреслили в компанії.
Пасажирам, які купили квитки після 8 січня, радять звернути увагу на новий час відправлення та прибуття. Ті, хто придбав квитки через ресурси або каси іноземних перевізників, мають перевірити актуальний розклад на офіційних сторінках Укрзалізниці.
Крім того, змінився час відправки на двох міжнародних маршрутах:
- поїзд №9 "Київ – Будапешт" вирушатиме о 09:43 замість 11:05,
- поїзд №749 "Київ – Відень" вирушатиме о 12:33 замість 13:05.
Оновлений розклад руху доступний у застосунку та на сайті Укрзалізниці, а також на інформаційних табло на вокзалах.
Чому потяги Укрзалізниці затримувалися?
Потяги в Україні затримувалися через ворожі атаки. 11 січня російські війська атакували залізничну інфраструктуру України, поранивши машиніста та його помічника. Залізничники зазнали осколкових поранень, а рух на Придніпровській залізниці тоді перейшов на тепловозну тягу через знеструмлення.
12 січня окупанти обстріляли залізницю, що викликало затримки поїздів. Після цього Укрзалізниця запровадила безкоштовні зали очікування та посилене інформування пасажирів про затримки та трансфери.
Затримку потягів може спричинити й негода. 8 січня потяги з Києва до Європи затримувалися через падіння опори на контактну мережу залізниці, що призвело до знеструмлення. Рух поїздів оперативно відновили, а для рейсів, що прибули в комендантську годину, передбачили автобусні трансфери по місту.