Обойдется в 353 миллиона евро: Сейм Польши утвердил строительство стены на границе с Беларусью

Польский сейм принял решение построить стену на границе с Беларусью. Все для того, чтобы сдержать приток мигрантов, незаконно пытающихся прорваться в страну.

Теперь президент Анджей Дуда должен подписать соответствующий законопроект. Само же ограждение в Польше планируют возвести к лету 2022 года.

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Стена высотой 5,5 метра обойдется государству в 353 миллиона евро. Она будет оснащена датчиками движения, системой мониторинга и покроет около половины длины границы Польши и Беларуси.

Границу охраняют военные

Из-за наплыва мигрантов Польша почти вдвое увеличила количество военных на границе с Беларусью. Речь идет об увеличении количества солдат на несколько тысяч. Об этом 19 октября сообщил министр обороны Мариуш Блащак.

Почти 6 тысяч солдат 16, 18 и 12 дивизий несут службу на польско-белорусской границе,

– отметил он.

Глава министерства пояснил, что солдаты поддерживают пограничную службу, защищая границу Польши и не позволяя ее незаконно пересекать.

Стена на границе с Беларусью: коротко

Польша из-за наплыва нелегалов в августе начала строительство стены на границе с Беларусью. Тогда заявляли, что ее высота составит 2,5 метра.

Польские власти в сентябре ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Такое решение одобрил президент Анджей Дуда.

Кроме этого, в Варшаве предполагают, что Беларусь и дальше будет дестабилизировать ситуацию. Поляки готовятся к длительному спору.

Тысячи людей, преимущественно из Ближнего Востока и Азии, пытались пересечь границу Польши. ЕС обвинил Беларусь в том, что она способствовала незаконной миграции из-за санкций против режима.