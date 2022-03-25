Обойдутся без России: США и ЕС договорились о поставках сжиженного газа
Источник:Белый дом
ЕС хочет постепенно уходить от зависимости от российских энергоресурсов. Так Европа договорилась с США о поставках 15 миллиардов кубов сжиженного газа.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, об этом договорились президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Над вопросом будет работать рабочая группа.
К теме Шантаж не сработает, Европа не будет платить в рублях за газ и нефть России, – фон дер Ляен
Стороны будут работать над диверсификацией поставок газа
Джо Байден и Урсула фон дер Ляен объявили о создании совместной рабочей группы для уменьшения зависимости Европы от российского горючего и укрепления европейской энергетической безопасности, когда президент Путин ведет свою войну против Украины,
– говорится в заявлении Белого дома.
Рабочая группа займется тем, что будет прорабатывать вопросы диверсификации поставок газа и снижением спроса на газ в целом. До конца года Вашингтон пообещал обеспечить ЕС не менее 15 миллиардов кубов СПГ. Более того, после этого поставки должны значительно возрасти.
В ЕС и США обсуждают и климатический аспект поставок
Также в Брюсселе и Вашингтоне рассуждают о том, чтобы уменьшить выбросы от работы газопроводов. К 2030 году государства-члены ЕС планируют достичь спроса около 50 миллиардов кубометров американского сжиженного газа.
Это следует послушать: пресс-конференция Джо Байдена после саммита НАТО