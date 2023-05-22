Не только 100 тысяч уничтоженных россиян: военный эксперт назвал еще одно достижение обороны Бахмута

Российские захватчики потеряли в боях под Бахмутом 100 тысяч своих солдат. Такую цифру озвучил президент США Джо Байден. Во время обороны города украинская армия нанесла существенные потери российской армии.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, еще одним достижением Вооруженных Сил Украины стало уничтожение большого количества вооружения российской армии.

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Бахмут дает надежду на успешное контрнаступление

Для любой нормальной страны потерять более 100 тысяч военных в боях за один город было бы не адекватным. В то же время, украинская армия во время обороны Бахмута теряла лучших воинов, а российская наоборот – утилизировала хлам и социально-опасные слои населения.

"Бахмут нам дал возможность уничтожить не только большое количество личного состава, но и много вражеского вооружения: бронетехнику, артиллерию. Каждый день Генштаб ЗСУ публикует сводки о потерях российских оккупантов. Вдохновляет не только цифра в 200 тысяч мертвых россиян, но и огромное количество уничтоженных БМП, танков, БТР, ствольной артиллерии, РСЗО, ПВО", – заявил Селезнев.

Владислав Селезнев о значении обороны города-крепости Бахмут: смотреть видео

Военный эксперт добавил, что в Бахмуте украинская армия формирует поле предстоящего боя – чем слабее будет российская армия, тем более конструктивным и разрушительным для нее будет украинское контрнаступление.

Ситуация в Бахмуте: главное