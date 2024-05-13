В эфире 24 Канала военный эксперт Владислав Селезнев рассказал об особенностях обороны в Харьковской области, отметив, что ситуацию на поле боя следует оценивать рационально.

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Россияне уничтожают фортификации КАБами

Враг сейчас привлекает личный состав своего войска на уровне 5 мотострелковых батальонов, чтобы на разных участках фронта системно и методично атаковать наши рубежи и позиции.

Но ключевое то, что наши позиции размещены не вплотную к госгранице между Украиной и Россией, а на расстоянии 8 – 10 километров. Фортификации строить вплотную невозможно, ведь оккупанты сразу начали бы вести минометный и артиллерийский огонь по нашим инженерно-саперным подразделениям.

Сейчас российские войска пытаются взять под контроль так называемую "серую зону" нашего приграничья на севере Харьковской области. Конечно, дальше враг упрется в наши защитные сооружения и будет вынужден маневрировать или привлекать дополнительные ресурсы, в частности бронетехнику,

– сказал Селезнев.

Здесь есть несколько очень важных тезисов. Прежде всего не стоит упрекать наших военных строителей и структурные подразделения, которые якобы сделали плохие инженерные фортификации.

Все это бред,

– добавил военный эксперт.

По его словам, на Харьковщине создана достаточно мощная и разветвленная сеть, но есть проблема – только за минувшие сутки на этом оттенке фронта враг применил 144 управляемые авиационные бомбы. Вес одного КАБа достигает от 200 до 500 килограммов.

Каждый такой взрыв буквально смешивает с землей, в частности наши долговременные огневые точки, потому что слишком мощная взрывная часть КАБов. Не стоит надеяться, что наши инженерные фортификации способны выдержать масштабный массированный обстрел КАБами,

– отметил Селезнев.

Поэтому наши силы и средства вынуждены маневрировать. В то же время артиллеристы наваливают по оккупантам. К тому же в последнее время появились дополнительные боеприпасы.

Какая цель россиян

На территории Брянской, Курской и Белгородской областей сосредоточена вражеская группировка сил "Север" количеством примерно 50 тысяч. Однако, по мнению Селезнева, этого недостаточно, чтобы захватить Харьков или Сумы.

Россияне хотят заставить украинский Генштаб перебросить стратегические резервы, которые планировалось сосредоточить на Покровском или Краматорском направлениях, на север Харьковской области.

"Это создает определенные проблемы для защитников в Часовом Яру и населенных пунктах, расположенных западнее Авдеевки. Далее ситуация на поле боя будет определяться ресурсными возможностями", – отметил военный эксперт.

Актуальная ситуация на Харьковщине