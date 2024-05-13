В етері 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов розповів про особливості оборони у Харківській області, зауваживши, що ситуацію на полі бою слід оцінювати раціонально.

Дивіться також Тяжкі бої, – у Зеленського сказали, як розвивається наступ на Харківщині

Росіяни знищують фортифікації КАБами

Ворог зараз залучає особовий склад свого війська на рівні 5 мотострілецьких батальйонів, щоби на різних ділянках фронту системно та методично атакувати наші рубежі та позиції.

Але ключове те, що наші позиції розміщені не в притул до держкордону між Україною та Росією, а на відстані 8 – 10 кілометрів. Фортифікації будувати впритул неможливо, адже окупанти відразу почали б вести мінометний та артилерійський вогонь по наших інженерно-саперних підрозділах.

Зараз російські війська намагаються взяти під контроль так звану "сіру зону" нашого прикордоння на півночі Харківської області. Звісно, далі ворог впреться в наші захисні споруди й буде змушений маневрувати чи долучати додаткові ресурси, зокрема бронетехніку,

– мовив Селезньов.

Тут є декілька дуже важливих тез. Насамперед не варто дорікати нашим військовим будівельникам та структурним підрозділам, які нібито зробили погані інженерні фортифікації.

Все це маячня,

– додав військовий експерт.

За його словами, на Харківщині створена досить потужна та розгалужена мережа, але є проблема – лише за минулу добу на цьому відтінку фронту ворог застосував 144 керовані авіаційні бомби. Вага одного КАБа сягає від 200 до 500 кілограмів.

Кожен такий вибух буквально змішує з землею, зокрема наші довготривалі вогневі точки, бо надто потужна вибухова частина КАБів. Не варто сподіватися, що наші інженерні фортифікації спроможні витримати масштабний масований обстріл КАБами,

– зазначив Селезньов.

Через це наші сили та засоби змушені маневрувати. Водночас артилеристи навалюють по окупантах. До того ж останнім часом з'явились додаткові боєприпаси.

Яка мета росіян

На території Брянської, Курської та Білгородської областей зосередженого вороже угруповання сил "Сєвєр" кількістю приблизно 50 тисяч. Проте, на думку Селезньова, цього недостатньо, щоб захопити Харків чи Суми.

Росіяни хочуть змусити український Генштаб перекинути стратегічні резерви, які планувалось зосередити на Покровському чи Краматорському напрямках, на північ Харківської області.

"Це створює певні проблеми для оборонців у Часовому Яру й населених пунктах, які розміщені західніше від Авдіївки. Далі ситуація на полі бою визначатиметься ресурсними можливостями", – наголосив військовий експерт.

Актуальна ситуація на Харківщині