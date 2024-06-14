"Операция по принуждению к миру": Путин подло заявил, что не собирался "штурмовать" Киев в 2022 году
Днем, 14 июня, российский диктатор прибыл на встречу в МИД. Там кремлевский хозяин наговорил полнейшего бреда о войне и первоочередных "планах" Москвы в отношении Украины.
Российский диктатор пытается всех убедить, что во время полномасштабного вооруженного вторжения в Украину в 2022 году не собирался "штурмовать" столицу. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
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Что снова наговорил Путин
Глава Кремля в очередной раз не обошелся без циничных заявлений о начале полномасштабного вторжения, которое коварно развернула против нашего государства страна-агрессор.
По его словам, российские войска в марте 2022 года стояли возле Киева. Однако, как пояснил российский диктатор, о штурме столицы Украины якобы на тот момент речь не шла.
Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру,
– заявил он.
Интересно, что пропагандисты в 2022 году говорили, что "Россия возьмет Киев за 3 дня", а российские солдаты, которые наступали на Киев, имели при себе парадную форму, чтобы через эти "3 дня" пройти парадом по Крещатику.
Впрочем, Вооруженные Силы Украины смогли выгнать оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей. То, не звучат ли слова российского диктатора Владимира Путина как обычные оправдания своей неспособности.
Напомним также, что в конце 2021 года Россия уже стягивала войска к границе с Украиной, однако в Кремле заявляли, что подобные "перемещения" стандартные, и никому не будут угрожать.
Какие заявления еще озвучил диктатор
- Владимир Путин во время своего выступления повторял классические тезисы российской пропаганды. По словам российского президента, мир близко подошел к точке невозврата. Он также высказался о том, что сейчас активно обсуждают то, что Россия может готовить нападение на страны Европы. Путин назвал это "домыслами".
- По словам российского президента, Европе нужно быть в хороших отношениях с Россией. Однако он так же отрицал намерения развязать полномасштабную войну против Украины.
- Российский президент убежден, что корни "украинского конфликта" – не в двусторонних отношениях, это следствие агрессивной политики Запада. Также он назвал агрессорами тех, кто помогал Украине в "уголовной операции против Донбасса".
- Российский президент заявил, что Россию якобы обманули во время действия минских договоренностей. По его словам, Россия была готова их выполнять, а Запад – нет. На самом же деле происходило наоборот, ведь Россия неоднократно нарушала эти договоренности.