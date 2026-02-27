Увидел – и в жар бросило, – командир "Ахиллеса" вспомнил первые дни защиты Киева в 2022

24 февраля 2022 года в частности в Киеве мужчины образовывали очереди, чтобы вступить в ряды теробороны. Тогда значительный процент добровольцев не имели соответствующего опыта, никогда в жизни не держали в руках оружие. Однако война заставила в мгновение ока "обрасти" мощью, новыми знаниями и навыками.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" и Герой Украины Юрий Федоренко, вспомнив первые дни полномасштабного вторжения России и как формировался один из батальонов ТрО Киева.

Утро 24 февраля: создание штаба, получение оружия

Еще до начала широкомасштабной войны Юрий Федоренко в 2022 году подписал контракт с теробороной, начал посещать учения, тогда разворачивались полигоны. Накануне вторжения во время заседания Киевского горсовета оценивались риски, тогда обсуждали, что угроза может быть более существенной, чем эскалация на Востоке. Но, как вспоминает Федоренко, тогда указания на то, что может произойти широкомасштабная война – не прозвучало.

Он рассказал, что после совещания вернулся домой в 01:00. Лег спать и в 05:00 ему позвонил отец и сказал, что началась большая война. В момент, когда он с ним разговаривал, над домом пролетела ракета.

Тогда я позвонил городскому голове Киева, спросил, какие дальнейшие действия. Я ему напомнил, что мы когда-то просили помещение под тероборону, чтобы развернуть там пункт постоянной дислокации батальона. В мирное время мы его не могли получить, потому что это объект критической инфраструктуры. Тогда он сказал: "Все, что надо – забирайте",

– поделился Федоренко.

Впоследствии Федоренко позвонил своему коллеге Олесю Маляревичу, тот сказал, что собирает рюкзак, они договорились встретиться в определенном месте. В тот день они получили желаемое помещение в Днепровском районе Киева, создали там центр 128 батальона 111 бригады ТрО. Впоследствии появилась возможность получить оружие.

Он вспоминает, что поехал на склады, забрал оттуда автоматы, боеприпасы, несколько гранатометов. Люди из гражданских сфер начали приносить на локацию кто что имел, в частности радиостанции, бытовые вещи. Комплектацию 128 батальона начали с 11:00. В это время образовалась 4 рота 128 батальона, которую в дальнейшем Федоренко возглавил. К 19:00 формирование уже укомплектовалось.

Оружие выдали ориентировочно в 22:00. Мы выстроили людей, дали команду снарядить магазины и 90% из тех, кто там был, не той стороной начали вставлять патроны. У нас только 5% из личного состава хоть когда-то были приобщены к военной службе, кто-то еще во времена СССР, кто-то был в АТО,

– рассказал Федоренко.

Он подчеркнул, что все остальные мужчины никогда в жизни не держали в руках оружие. Говорит, что это тогда его поразило. Он поделился, что демобилизовался после ранения в 2015 году, проходил службу в спецподразделении Нацгвардии, где все были обучены и знали как надо было воевать.

"В тот момент я это увидел и меня в жар бросило. Подумал, пусть бы мы хоть 5 минут продержались на поле боя. Всю ночь мы знакомили людей с оружием, его характеристиками, как снаряжать магазин, то есть базовые знания", – озвучил Федоренко.

Первый выезд на задание и неожиданность по дороге

25 февраля в 5:00 его вызвал заместитель командира 128 батальона, сказал, что надо ехать на Оболонь усиливать то направление. Там уже была активность, были угрозы, что противник может пойти в прорыв. Федоренко быстро пошиковал роту, говорит, что тогда добровольцы были одеты в спешке, кто в чем вышел из дома: в джинсах, летних кроссовках.

"Мы сели в муниципальный автобус, проехали Оболонь и я спросил, куда мы едем. Оказалось, что пока мы направлялись на Оболонь, ситуация изменилась, нас забросили на аэродром "Чайка" с целью недопущения высадки вражеского десанта. Был элемент удачи, что эта категория людей, которая никогда в жизни не была приобщена к военному делу, стала к обороне аэропорта. А те, кто имел военный опыт – участвовали в операциях по остановке продвижения противника", – отметил Федоренко.

Тогда Олесь Маляревич позвонил своим друзьям из "Эпицентра", объяснил, что добровольцы замерзают, потому что пришли в легкой одежде, собирались на скорую руку, но на улице стояла зима. Федоренко рассказал, что тогда для них открыли супермаркет, где они взяли себе теплую одежду. Впоследствии удалось организовать питание.

Неподалеку проживал один человек, он узнал, что зашла тероборона и его жена начала готовить борщ большими кастрюлями. Сейчас он командир батальона ПВО в составе 429 бригады "Ахиллес". Прошел с нами всю войну,

– отметил Федоренко.

После завершения киевской операции группировку перебросили на Восток в полосу ответственности 92 штурмовой бригады на Харьковщине. Именно там начало образовываться подразделение "Ахиллес" с беспилотной составляющей. Добровольцы вступили в жесткие бои, это был май 2022 года.

Противник пытался прорвали линию боестолкновения и бил артиллерией с утра до ночи. Именно БпЛА, как подытожил Федоренко, дали тогда возможность обеспечить живучесть личного состава, потому что была возможность видеть врага, появились "глаза" в виде дронов.

Оборона Киева: что было самым тяжелым?