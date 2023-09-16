Во время боев в Гостомеле Россия потеряла 200 элитных специалистов по захвату аэродромов. Об этом сообщили на восьмой встрече Андрея Ермака с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в нашей стране, касательно внедрения формулы мира Владимира Зеленского.
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В Гостомеле разгоралась битва за столицу Украины
К обсуждению формулы мира, которое состоялось на территории аэропорта "Антонов" в Гостомеле, присоединились представители более 70 государств. По словам Ермака, именно в этом городе разгоралась битва за столицу Украины и здесь развеяли миф о "непобедимости" российской армии.
По плану Москвы, аэропорт под Киевом должен был стать хабом для быстрого перебрасывания техники и живой силы для дальнейшей оккупации столицы Украины.
Один из разведчиков, участвовавший в боях за аэродром, объяснил, что действия спецназовцев ГУР и других подразделений Сил безопасности и обороны государства в Гостомеле были направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше сил и средств врага и не допустить захвата аэродрома.
Во время боев враг испытал колоссальные потери.
В боях за аэродром "Антонов" государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями принимавших участие в военных учениях такого типа,
– сообщил представитель ГУР МО Украины.
Он убежден, что общая задача украинцев и представителей тех стран, которые тоже собрались на аэродроме, состоит в том, чтобы последний вражеский солдат покинул территорию Украины в административных границах 1991 года.
️В ходе обсуждения Формулы мира Владимира Зеленского руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины без превращения войны в замороженный конфликт будет определять глобальную безопасность на десятки лет вперед.
Потери врага: последние новости
- Утром 15 сентября стало известно об окончательном освобождении Андреевки Донецкой области. Крошечное село удерживала 72 отдельная мотострелковая бригада, которая уже не подлежит восстановлению. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан сказал 24 Каналу, что бригада насчитывала около 3 тысяч человек в зависимости от задач, потому это серьезные потери для врага.
- Украинская армия продолжает уничтожать российских оккупантов, в частности, на южных направлениях фронта. Собственно, были ликвидированы три лодки захватчиков и весь находившийся в них экипаж. Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 16 сентября, – информирует 24 Канал. Кроме того, по ее словам, враг потерял пять крупнокалиберных пушек.
- С каждой новой атакой на оккупированный Крым врагу все труднее восстанавливать свои способности. Россиянам не хватает денег и времени на полноценное развертывание новых систем. Эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук сказал 24 Каналу, что могло гарантировать успех украинской операции в Севастополе.