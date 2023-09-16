Під час боїв у Гостомелі Росія втратила 200 елітних фахівців із захоплення летовищ. Про це повідомили на восьмій зустрічі Андрія Єрмака із представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в нашій країні, щодо впровадження формули миру Володимира Зеленського.

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У Гостомелі розгорталась битва за столицю України

️До обговорення формули миру, яке відбулося на території аеропорту "Антонов" у Гостомелі, долучилися представники понад 70 держав. За словами Єрмака, саме у цьому місті розгорталась битва за столицю України та саме тут розвіяли міф про "непереможність" російської армії.

За планом Москви, аеропорт під Києвом мав стати хабом для швидкого перекидання техніки та живої сили для подальшої окупації столиці України.

Один із розвідників, який брав участь у боях за летовище, пояснив, що дії спецпризначенців ГУР та інших підрозділів Сил безпеки й оборони держави у Гостомелі були спрямовані на те, аби знищити якомога більше сил і засобів ворога та не допустити захоплення аеродрому.

Під час боїв ворог зазнав колосальних втрат.

У боях за аеродром "Антонов" держава-агресорка втратила близько 200 елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу,

– повідомив представник ГУР МО України.

Він переконаний, що спільне завдання українців та представників тих країн, які теж зібралися на летовищі, полягає у тому, щоб останній ворожий солдат покинув територію України в адміністративних кордонах 1991 року.



️Під час обговорення Формули миру Володимира Зеленського керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підкреслив, що відновлення територіальної цілісності України без перетворення війни на заморожений конфлікт визначатиме глобальну безпеку на десятки років уперед.

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