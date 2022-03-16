Оборона Киева – стратегическая задача, – Залужный рассказал, как будут защищать столицу
16 марта 2022 , 09:46Читати новину українською
Источник:фейсбук Валерия Залужного
Уже 21 сутки Украина дает решительный отпор рашистским оккупантам. Оборона столицы с каждым часом лишь крепнет, в том числе благодаря горожанам.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что оборона Киева – это наша стратегическая задача. Об этом военный написал на своей странице в фейсбуке.
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Как устроена оборона Киева
Главнокомандующий ВСУ сообщил, что основную нагрузку в столице несут подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Вместе с ними бок о бок защищают Киев подразделения:
- сил территориальной обороны;
- десантно-штурмовых войск;
- сил специальных операций ВСУ;
- ряд других военных формирований Украины.
К слову, Валерий Залужный также отметил, что к защите столицы, кроме военнослужащих, массово присоединяются и сами горожане.
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