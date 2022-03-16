Оборона Киева – стратегическая задача, – Залужный рассказал, как будут защищать столицу

Уже 21 сутки Украина дает решительный отпор рашистским оккупантам. Оборона столицы с каждым часом лишь крепнет, в том числе благодаря горожанам.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал, что оборона Киева – это наша стратегическая задача. Об этом военный написал на своей странице в фейсбуке.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Как устроена оборона Киева

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что основную нагрузку в столице несут подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Вместе с ними бок о бок защищают Киев подразделения:

сил территориальной обороны;

десантно-штурмовых войск;

сил специальных операций ВСУ;

ряд других военных формирований Украины.

К слову, Валерий Залужный также отметил, что к защите столицы, кроме военнослужащих, массово присоединяются и сами горожане.

Вас может заинтересовать – Зеленский о ситуации в окруженных городах: смотрите видео