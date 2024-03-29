Беспокойство было: как Россия готовилась к обороне Крыма

В прошлом году Россия задумалась о серьезной обороне Крыма. Россияне прерывали пляжи и строили укрепления, но все это выглядело очень комично.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что сейчас Украина находится в стратегической обороне. Таким образом сухопутное наступление на Крым абсолютно невозможно.

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Подготовка к обороне

В начале лета прошлого года Россия серьезно отнеслась к тому, что надо будет защищать Крым от десантных операций или от сухопутного наступления. Свидетелем того является строительство, причем в срочном порядке, укрепления. Иногда это строительство имело комический характер, когда прерывали пляж, строили там укрепления, далекие от идеала.

Все это вызывало вопросы, откуда и как украинцы телепортируются с моря в это место, еще и таким образом им противостоять. Был момент не то, что паники, но большого беспокойства,

– отметил военный обозреватель.

Ситуация сейчас

Сегодня Украина находится в стратегической обороне. По мнению Шарпа, для того, чтобы достичь Крыма, должны состояться очень серьезные изменения: массовые поставки оружия, которые сейчас "застряли", подготовка частей к соединению для наступления. Если сейчас смотреть объективно, на повестке дня не стоит какое-то сухопутное наступление на Крым или высадка с моря.

"Если считать, что есть попытки диверсий, то танки на побережье могут быть одним из тех инструментов, которые маневром и огнем помогают быстро отреагировать на высадку диверсантов. Но это точно не поможет противостоять масштабным наступательным действиям", – прокомментировал военный обозреватель.

Также Шарп рассмотрел второй, более вероятный, вариант, а именно перебазирование танков ближе к линии фронта для будущей доставки их на фронт.

"Если танки прибыли издалека, то их должны были бы доводить до ума на месте, а уже тогда в боеготовном виде доставлять ближе к фронту", – прокомментировал военный обозреватель.

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