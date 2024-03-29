Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що зараз Україна перебуває у стратегічній обороні. У такий спосіб сухопутний наступ на Крим є абсолютно неможливий.

Дивіться також Гарне займання, – льотчик-інструктор припустив, чому впав російський літак у Севастополі

Підготовка до оборони

На початку літа минулого року Росія серйозно поставилась до того, що треба буде захищати Крим від десантних операцій або від сухопутного наступу. Свідком того є будівництво, при чому в терміновому порядку, укріплення. Іноді це будівництво мало комічний характер, коли переривали пляж, будували там укріплення, далекі від ідеалу.

Все це викликало питання, звідки і як Українці телепортуються з моря в це місце, ще й таким чином їм протистояти. Був момент не те, що паніки, але великого занепокоєння,

– зазначив військовий оглядач.

Ситуація зараз

Сьогодні Україна перебуває у стратегічній обороні. На думку Шарпа, для того, щоб досягти Криму, повинні відбутись дуже серйозні зміни: масові постачання зброї, які зараз "застрягли", підготовка частин до з'єднання для наступу. Якщо зараз дивитись об’єктивно, на порядку денному не стоїть якийсь сухопутний наступ на Крим або ж висадка з моря.

"Якщо вважати, що є спроби диверсій, то танки на узбережжі можуть бути одним із тих інструментів, які маневром та вогнем допомагають швидко відреагувати на висадку диверсантів. Але це точно не допоможе протистояти масштабним наступальним діям", – прокоментував військовий оглядач.

Також Шарп розглянув другий, ймовірніший, варіант, а саме перебазування танків ближче до лінії фронту для майбутньої доставки їх на фронт.

"Якщо танки прибули здалеку, то їх мали б доводити до ладу на місці, а вже тоді в боєготовному вигляді доставляти ближче до фронту", – прокоментував військовий оглядач.

Ситуація в Криму: останні новини