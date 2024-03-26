Десантний корабель "Костянтин Ольшанський" уразили, коли той перебував у севастопольській бухті. Де ЗСУ завдали удару по колишньому українському ВДК – на карті показує 24 Канал.

Дивіться також Був незламним ВДК, а став донором деталей: що відомо про уражений "Костянтин Ольшанський"

Ураження "Ольшанського"

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук 26 березня повідомив, що українська армія уразила ВДК "Костянтин Ольшанський", який розміщувався у бухті Севастополя. Для його ураження застосували ракети "Нептун".

Як зазначив Плетенчук, ВДК перебував у кримській бухті протягом 9 років. Росіяни не використовували його, а поступово розбирали на деталі для своїх інших великих десантних кораблів. Ймовірно, саме після регулярних ударів по Чорноморському флоту ворог вирішив відновити "Ольшанського".

Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном",

– сказав Плетенчук.

Колишній український ВДК тепер точно не зможе використовуватися окупантами для агресії Росії.

Де розміщався ВДК "Костянтин Ольшанський": дивіться на карті

Що відомо про корабель