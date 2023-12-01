Оборона Крымского моста получила повреждения: шторм в Черном море разрушил защитные баржи

1 декабря 2023, 12:54
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Источник:

MT_Anderson

В Черном море бурлила непогода, которая в определенной степени разрушила оборону Крымского моста. Очевидно, даже природа понимает, что этой конструкции там не место.

Оборона Керченского моста сильно пострадала в результате шторма. Большинство барж перед ним со стороны Черного моря смыло или затопило.

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Защитные сооружения получили повреждения

1 декабря в сети появились спутниковые изображения Крымского моста. Согласно им защитные сооружения Керченского моста по состоянию на 28 ноября 2023 года получили достаточно значительные повреждения.


Оборона Крымского моста пострадала / Спутниковые снимки

Повреждения, понесенные обороной Керченского моста:

  • 3 баржи полностью затоплены/1 частично затоплены.
  • 2 баржа полностью смыты водой.
  • 1 баржа на плаву, но ни к чему не пришвартованная.

Информацию нужно верифицировать

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сказал, что информацию о повреждениях защитных сооружений следует верифицировать. По его словам, есть подозрение, что россияне убирали баржи.

Когда информация о целостности этих сооружений будет верифицирована, тогда ее смогут предоставить.

В общем, после шторма пострадала гражданская инфраструктура. У россиян были серьезные разрушения. Кроме того, были столкновения судов,
– подытожил представитель.

Плетенчук напомнил также, что Керчинский пролив – часть акватории Украины, которая официально перекрыта.

Шторм, которого Крым еще не видел

  • С воскресенья, 26 ноября, на территории временно оккупированного полуострова бурлит мощное ненастье. Российские захватчики уже окрестили ее "штормом века". Аналитики мониторинговой системы Poseidon предупреждали, что волны могут достигать от 6 до 8 метров в высоту. Прогнозировали силу ветра от 7 по шкале Бофорта, где 14 является абсолютным штормом.
  • В Керчи ураганный ветер свалил деревья на набережной . Самую набережную затопило. В Симферополе река Салгир из-за мощных дождей выходит из берегов, буря рушит ветки деревьев.
  • В Евпатории море тоже вышло из берегов. Въезд в город со стороны Сак затопило. Также затопило трассу Евпатория – Саки. В сети публикуют кадры, как автобусы "превращаются" в корабли. Кстати, начало затапливаться и жилые дома. СМИ пишут, что спасатели уже эвакуировали из них 150 человек.

Автор: Вікторія Кульженко