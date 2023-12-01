Оборона Крымского моста получила повреждения: шторм в Черном море разрушил защитные баржи

В Черном море бурлила непогода, которая в определенной степени разрушила оборону Крымского моста. Очевидно, даже природа понимает, что этой конструкции там не место.

Оборона Керченского моста сильно пострадала в результате шторма. Большинство барж перед ним со стороны Черного моря смыло или затопило.

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Защитные сооружения получили повреждения

1 декабря в сети появились спутниковые изображения Крымского моста. Согласно им защитные сооружения Керченского моста по состоянию на 28 ноября 2023 года получили достаточно значительные повреждения.



Оборона Крымского моста пострадала / Спутниковые снимки

Повреждения, понесенные обороной Керченского моста:

3 баржи полностью затоплены/1 частично затоплены.

2 баржа полностью смыты водой.

1 баржа на плаву, но ни к чему не пришвартованная.

Информацию нужно верифицировать

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сказал, что информацию о повреждениях защитных сооружений следует верифицировать. По его словам, есть подозрение, что россияне убирали баржи.

Когда информация о целостности этих сооружений будет верифицирована, тогда ее смогут предоставить.

В общем, после шторма пострадала гражданская инфраструктура. У россиян были серьезные разрушения. Кроме того, были столкновения судов,

– подытожил представитель.

Плетенчук напомнил также, что Керчинский пролив – часть акватории Украины, которая официально перекрыта.

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