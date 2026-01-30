Российское командование загнало в ловушку собственный полк в Купянске, – "АТЕШ"

Российское командование фактически загнало в ловушку собственный 122-й мотострелковый полк на Купянском направлении. Они отчитались о "захвате" территорий, где на самом деле продолжаются активные боевые действия.

Подобные действия российского командования помогают ВСУ в обороне. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Что произошло с россиянами в Купянске?

По словам агента движения, который находится в составе этого подразделения ВС России, ситуация для полка является критической. Командование, стремясь как можно быстрее отчитаться Кремлю об успехах, указало в документах ряд позиций в Купянске и в его окрестностях как "взятые под контроль".

В результате эти позиции формально были переведены в статус "тыловых", хотя в реальности там продолжаются ожесточенные бои. Из-за этого российские штурмовые группы, зажатые в городской застройке, не могут вызвать огневую поддержку. В частности, запросы на артиллерийские удары по позициям ВСУ не проходят, поскольку артиллерия руководствуется официальными отчетами штаба, где указано, что эти районы якобы уже контролирует российская армия. Огонь по таким координатам запрещен.

В "АТЕШ" отмечают, что такая ситуация играет в пользу украинских военных – российские штурмовики остаются без прикрытия и поддержки.

Пока командование рисует хорошие отчеты, их штурмовики методично уничтожаются в огневых мешках без всякого шанса на помощь. Ложь генералов стала самым эффективным оружием против самой же российской армии,

– подытожили они

Что известно об обороне Купянска?