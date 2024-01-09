Ситуация на "Азовстале" была очень сложной, россияне продолжали свой террор, а раненых было все больше. "Тавр" рассказал 24 Каналу, что сначала плен рассматривался только в отношении тех, кто был ранен.

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Вариант прекратить оборону Мариуполя не рассматривали

Как отмечается в материале, командир "Азова" и всего гарнизона Мариуполя Денис "Редис" Прокопенко собрал офицеров на совещание. Тогда же, находившиеся на совещании, и узнали о возможности выхода в плен с возможностью обмена потом.

"Рэдис" подчеркнул, что нужно вывести раненых, а захватчики не соглашались только на их обмен.

Богдан "Тавр" Кротевич рассказал, что тогда вариант прекращения обороны Мариуполя без приказа никто из азовцев вообще не рассматривал.

Он отметил, что даже когда речь шла о деблокаде, украинские защитники были готовы просто сделать коридор для раненых, а те, кто может продолжать бой, остались бы в Мариуполе. То есть сначала плен рассматривался только в отношении раненых.

Мы понимали, что будем предлагать отдать раненых, чтобы их обменяли на российских военных, даже не раненых. Но враг полностью отказался от этого,

– рассказывает "Тавр".

Поэтому, как отметил защитник, вариантов оставалось только 2 – "либо выйти всем, либо погибнуть здесь всем".

Он рассказал, что среди офицеров были предложения – вырываться из Мариуполя и идти на прорыв. На что, как отметил Тавр, они ответили, что своих раненых не бросим.

Ответственность за жизнь раненых защитников

Он рассказал, что сам склонялся к варианту продолжать бой до последнего в Мариуполе, потому что был убежден, что гарнизон сдерживает колоссальное количество вражеских войск и если бы не эта оборона, то захватчики были бы где-нибудь на окраинах Запорожья.

Под влиянием ответственности за жизнь раненых бойцов, которых каждый день становилось все больше и каждый день медленно умирали без медикаментов, мы и приняли такое решение. Прекращение обороны было согласовано руководством государства, а мы, военные, – выполнили приказ. И даже если бы был приказ стоять до последнего бойца - "Азов" бы эту команду выполнил тоже,

– добавляет Богдан Кротевич.

Нравственное состояние бойцов на заводе уже не было таким, как раньше, нужно было спасти раненых и вывезти тела погибших. О чем, как говорится в материале 24 Канала, отмечал Командир гарнизона Мариуполя.

"Враг не соглашается на условие об исключительно эвакуации раненых, поэтому другого выхода нет - нужно выйти с завода и в рамках обмена пленными через несколько недель вернуться на подконтрольную Украине территорию. Бойцы с этим согласились. "Редис" подчеркнул, что гарнизон не сдается, а выполняет приказ о сохранении жизни защитников", – говорится в материале 24 Канала.

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