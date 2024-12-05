Россияне там застряли: как ВСУ удается оборонять Покровск

Российский диктатор Владимир Путин поставил цель захватить Донбасс до конца января. Хотя россияне имеют успехи на линии фронта, они не могут его конвертировать в дальнейшие удачные шаги. Такая ситуация есть и в Покровске.

Россияне фактически застряли в городе из-за недостаточного количества сил и правильной тактики обороны ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, отметив, что дальше события будут зависеть от нескольких факторов.

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Как ВСУ удается оборонять Покровск

Заместитель директора отметил, что еще в апреле этого года аналитики и западные медиа сообщали о том, что "Покровску осталось максимум несколько недель". Уже весной говорили о том, что город скоро упадет.

Однако с лета этого года россиянам так и не удалось критически приблизиться к Покровску.

Пока украинские войска ведут маневровую оборону в районе Курахово, в Покровске украинская армия ведет позиционную оборону, россияне там застряли. Все зависит от качества командования, координации сил, планирования и реализации тактических действий,

– объяснил Самусь.

По словам заместителя директора, россияне не могут в Покровск перебросить дополнительные резервы, ведь у них еще есть Курская область и попытки атаковать на разных направлениях в Украине.

Ситуация в Покровске: смотрите на карте

"Покровск россияне до января не возьмут. Если сравнивать, что было весной и сейчас, оккупанты не выполнили не то чтобы стратегическую задачу, а оперативную. Все участки, которые россияне захватили, не переросли в качество, фронт не посыпался", – подытожил Самусь.

К слову, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что у россиян среди проблем есть то, что они пытаются проскочить, куда удается, а не куда надо. Также их слабой стороной являются бои в городах.