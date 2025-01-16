Потеря Торецка может открыть путь к Константиновке и Славянску – офицер "Азова"

Торецк остается одной из важнейших точек обороны на Восточном фронте. Его потеря может стать серьезной угрозой для Константиновки и Славянска, поскольку город является стратегическим транспортным узлом, который враг планирует использовать как плацдарм для наступления.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью офицера 12-й бригады "Азов" Святослав с позывным "Храбрый" для "Radio NV". Он отметил, что это транспортный узел, который оккупанты могут использовать для наступления на Константиновку и Славянск.

Читайте также Часов Яр и Торецк под угрозой, оккупанты продвигаются в этих городах: анализ боев и карты ISW

Торецк является стратегическим узлом для оккупантов

По словам "Храброго", Торецк является одним из важнейших направлений для противника в Донецкой области, поэтому удержание города остается критической задачей для Сил обороны Украины.

Поэтому нас было отправлено на это направление, чтобы мы его удерживали и не давали врагу здесь продвигаться, потому что он является одним из важнейших для них именно в Донецкой области,

– сказал он.

К слову, 16 января бойцы "Азова" взяли в плен 23 российских оккупантов на Торецком направлении. Между тем, по данным DeepState, продолжаются городские бои: оккупанты контролируют центральную часть Торецка, включая многоэтажки, но бои за частные сектора на севере и западе города не утихают.