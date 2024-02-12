Россия увеличивает возможности "оборонки", но все еще способна держать армию боеспособной, - ISW

Россия имеет ограниченную оборонную промышленную базу по производству оружия и недостаточное количество серийных линий для производства танков. Но это не мешает агрессору производить достаточное количество техники для поддержки своих военных усилий в перспективе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Там проанализировали текущую ситуацию и недалекое будущее.

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Российская оборонно-промышленная база является не столь продуктивной, как ее позиционирует Кремль, но на сегодня она все еще способна поддерживать боевой потенциал армии России,

– цитирует Институт украинского военного обозревателя Константина Машовца.

По данным Совета безопасности, оборонная промышленность России достигла пика производства в сентябре 2023 года, что на 38,9% превышало средний месячный объем производства в 2022 году, и снижалась в течение следующих месяцев.

Российский оборонпром пытается компенсировать дефицит средне- и высококвалифицированной рабочей силы, а также неспособность получить необходимое промышленное производственное оборудование, запасные части и сервисное обслуживание для поддержания темпов и объемов производства вооружений.

Влияют на ситуацию и санкции

Так, компании Китая все меньше предоставляют России оборудование и запасные части. Западные компании не желают обслуживать или поставлять запчасти для этих машин из-за санкций. Однако Кремль приобрел много промышленных производственных систем у стран Запада до полномасштабного вторжения.

Отмечают, что объемы производства танков, о которых в последние годы сообщала Россия, в основном являются восстановленными и модернизированными машинами, которые взяли со склада, а не новыми образцами вооружений.

Основной российский производитель танков – "Уралвагонзавод", где при идеальных условиях могут производить 60 – 70 танков Т-90 в год. То есть, ежемесячно предприятие производит от 3 до 6 новых танков этой модели. Сейчас это единственный производитель новых танков в России.

Производители "Омсктрансмаш" и 103-й бронетанковый ремонтный завод в Чите (Забайкальский край) – сосредоточены на восстановлении, ремонте и модернизации уже готовых танков.

"Российские производители очень редко модернизируют танки Т-72 и Т-80. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что российские войска получили 1600 танков в 2023 году", – говорится в отчете ISW.

В то же время Коваленко объяснил это число преимущественно восстановленными и модернизированными, а не серийно произведенными машинами

Количественное преимущество

В Институте отмечают, что Россия способна модернизировать и использовать изъятые из хранилищ танки и дает ее войскам преимущество на поле боя по количественному показателю.

"Некоторые новые танки, в частности Т-14 "Армата", производятся плохо. Зато Россия активно ремонтирует старые танки, вроде Т-72,, которые являются более надежными", – говорится в отчете.

Россия пытается приспособиться к ограничениям, которые возникли из-за санкций Запада и в дальнейшем будет пытаться их обойти. Впрочем, аналитики считают, что в ближайшее время российский оборонно-промышленный комплекс может столкнуться со сложностями.

Более того, усиление мер по обходу санкций и партнерства с такими государствами, как Китай и Северная Корея, может помочь ухудшить ситуацию россиян в среднесрочной и долгосрочной перспективе.