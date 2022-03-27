Обороняются и ждут подкрепления: что происходит с оккупантами в Киевской области

Прошел 31 день героического сопротивления украинцев российским захватчикам. Враги пытаются восстановить свою боеспособность, ведь понесли сокрушительные потери в живой силе и технике.

Оккупанты до сих пор продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Однако они еще полностью не выполнили ни одну из поставленных задач.

Отметьте Оккупанты хотят возобновить наступление возле Донецка, поэтому наращивают ударные группировки

Оккупанты обстреливают Киев и перегруппируются

Чтобы решить проблемы логистического обеспечения оккупационных группировок на территории Украины, развернули до 9 батальонов материально-технического обеспечения и 5 основных логистических центров.

В Полесском направлении 26 марта захватчики не проводили наступления. Однако они оказывали огневое влияние на украинские подразделения и обстреливали жилые массивы в пригородах и непосредственно в Киеве.

По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, понесших значительные потери в ходе ведения наступательных действий,

– рассказали в Генштабе.

Несколько подразделений были переведены в район Чернобыля, чтобы переместить их в Беларусь для восстановления боеспособности. Вероятно, после перегруппировки и усиления войск оккупанты возобновят блокировку Киева с юго-западного направления.

В направлении Бровары защитники остановили оккупационные подразделения. Враги вынужденно перешли к обороне и осуществляли инженерное оборудование позиций.

"По результатам боевых действий в районах Лукьяновка и Рудницкое, подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район населенных пунктов Пески и Новая Басань", – отметили в Генштабе.

Также заметили выдвижение вражеских колонн в населенные пункты Большой Самбор, Дептовка, Голинка и в направлении Дубовязовки для пополнения потерь вооружения и техники. Их с воздуха прикрывали вертолеты. Кроме того, защитники зафиксировали меры по усилению охраны тыловых районов и логистических маршрутов, а также административно-полицейского режима на временно занятой местности.

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