Украина продолжит получать помощь от США, но пакеты станут меньше, – Пентагон
Источник:Укринформ
США продолжат выделять пакеты оборонной помощи Украине в рамках президентских полномочий (PDA). В то же время, их объем могут существенно сократить. Поэтому Конгресс призвали принять дополнительное финансирование как можно скорее.
Об этом заявила во время пресс-брифинга заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх.
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Мы продолжим оказывать пакеты помощи, они просто становятся меньше. Мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который послал президент, чтобы мы могли в дальнейшем удовлетворять потребности Украины в поле боя,
– сказала представительница Пентагона.
Она также уточнила оценки, которые накануне озвучили в Белом доме относительно того, что США использовали более 95% из общей суммы 62,3 миллиарда долларов, которые были выделены в поддержку Украины с начала полномасштабной войны По словам Сингх, администрация уже использовала все фонды Инициативы содействия безопасности Украине (USAI) и имеет в резерве еще около 1 миллиарда пакетов PDA.
Украина не останется без помощи
Более того, Сингх добавила, что Украина может рассчитывать на поддержку и других стран.
"В прошлом месяце у нас была встреча контактной группы – "Рамштайн", в середине ноября будет еще одно заседание. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину тем, что ей нужно в борьбе", – подчеркнула представитель минобороны США.
Военная помощь от США: актуально
- Президент США Джо Байден запросил Конгресс на выделение пакета оборонной помощи на сумму примерно 106 миллиардов долларов. Украине планировалось передать 61,4 миллиарда долларов, а Израилю – 14,3 миллиарда долларов.
- Однако в Палате представителей Конгресса США решили выделить помощь Израилю в отдельности – без Украины.