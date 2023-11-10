Украина продолжит получать помощь от США, но пакеты станут меньше, – Пентагон

США продолжат выделять пакеты оборонной помощи Украине в рамках президентских полномочий (PDA). В то же время, их объем могут существенно сократить. Поэтому Конгресс призвали принять дополнительное финансирование как можно скорее.

Об этом заявила во время пресс-брифинга заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх.

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Мы продолжим оказывать пакеты помощи, они просто становятся меньше. Мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который послал президент, чтобы мы могли в дальнейшем удовлетворять потребности Украины в поле боя,

– сказала представительница Пентагона.

Она также уточнила оценки, которые накануне озвучили в Белом доме относительно того, что США использовали более 95% из общей суммы 62,3 миллиарда долларов, которые были выделены в поддержку Украины с начала полномасштабной войны По словам Сингх, администрация уже использовала все фонды Инициативы содействия безопасности Украине (USAI) и имеет в резерве еще около 1 миллиарда пакетов PDA.

Украина не останется без помощи

Более того, Сингх добавила, что Украина может рассчитывать на поддержку и других стран.

"В прошлом месяце у нас была встреча контактной группы – "Рамштайн", в середине ноября будет еще одно заседание. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину тем, что ей нужно в борьбе", – подчеркнула представитель минобороны США.

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