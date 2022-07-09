Из-за российских атак: Резников предлагает разместить оборонные производства под землей

российский враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Поэтому министр обороны Алексей Резников предлагает некоторые объекты оборонно-промышленного комплекса размещать под землей.

Резников предлагает разместить оборонные производства под землей

По его мнению, одним из мест могли бы стать соляные шахты. Такое решение предотвратит угрозу разрушения предприятий ракетными ударами россии. Об этом он сказал на онлайн-конференции "Строим вместе" от Forbes Ukraine.

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Я думаю, бизнес должен смотреть более прогрессивно, чем государство. Надо посмотреть на наши шахты, соляные разработки, где можно создать систему защиты для предприятий, которые будут иметь естественную защиту – от грунтового, базальтового слоя или чего-то такого,

– предложил глава Минобороны.

В качестве примера Резников предложил Израиль, которые имеют множество производств при этом. живущих под неизменной опасностью ракетных ударов.

В то же время он отметил важность развивать свои системы ПВО и ПРО или закупать их у партнеров. При этом подчеркнул, что уже сейчас у нас отчасти защищено небо, ведь противник боится летать над Украиной и быть сбитым, потому бьет ракетами с территории россии и беларуси.

Кроме того, Резников прогнозирует, что у девелоперов будет бум по строительству бомбоубежищ: "Так, как было раньше, больше не будет, это нужно понять".

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Министр обороны Украины подчеркнул, что защищают нашу страну не только Вооруженные Силы. Сектор обороны и безопасности Украины благодаря 1 миллиону человек. Среди них – 700 тысяч мобилизованных, пограничники – до 60 тысяч, Нацгвардия – до 90 тысяч, Национальная полиция – до 100 тысяч.

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