Резніков пропонує розмістити оборонні виробництва під землею

На його думку, одним із місць могли б стати соляні шахти. Таке рішення запобігатиме загрозі руйнування підприємств ракетними ударами росії. Про це він сказав на онлайн-конференції "Будуємо разом" від Forbes Ukraine.

Головне Шалені втрати ворога на Півдні та новий пакет зброї зі США: основне за 136 день війни

Я думаю, бізнес має дивитися прогресивніше, ніж держава. Треба подивитися на наші шахти, соляні розробки, де можна створити систему захисту для підприємств, які матимуть природний захист – від ґрунтового, базальтового шару чи чогось такого,

– запропонував очільник Міноборони.

Як приклад Резніков запропонував Ізраїль, які мають безліч виробництв попри те. що живуть під постійною загрозою ракетних ударів.

Водночас він наголосив на важливості розвивати свої системи ППО та ПРО або закуповувати їх у партнерів. При цьому підкреслив, що вже зараз у нас частково захищене небо, адже противник боїться літати над Україною і бути збитим, тому б'є ракетами з території росії та білорусі.

Крім того, Резніков прогнозує, що у девелоперів буде бум з будівництва бомбосховищ: "Так, як було раніше, більше не буде, це потрібно зрозуміти".

Резніков розповів, скільки українців захищають державу

Міністр оборони України наголосив, що захищають нашу країну не лише Збройні Сили. Сектор оборони та безпеки України є завдяки 1 мільйону людей. Серед них – 700 тисяч мобілізованих, прикордонники – до 60 тисяч, Нацгвардія – до 90 тисяч, Національна поліція – до 100 тисяч.