Палата представителей Конгресса США приняла проект оборонного бюджета: сколько выделят Украине

Палата представителей приняла законопроект об оборонном бюджете на 2023 год. Часть средств будет направлена на обеспечение безопасности Украины и обучение украинских пилотов на американских истребителях F-15 и F-16.

Отмечается, что для вступления в силу закон должен быть принят Сенатом и подписан Президентом США. Сенат может согласовать его в ближайшее время.

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Сколько средств выделят на оборонную политику Украины

В СМИ пишут, что оборонный бюджет США на 2023 год составит 839 миллиардов долларов, из которых Украина получит 1 миллиард долларов.

Законопроект предусматривает, в частности, борьбу с зависимостью от российской энергетики и ставит перед Министерством обороны США задачу прекратить использование российских энергоносителей в полном объеме.

Согласно законопроекту, будет назначен Генеральный инспектор, который будет наблюдать за тем, как Украина будет использовать помощь. Отчеты будут поступать в Конгресс каждые 6 месяцев. Кроме того, предусмотрена необходимость ежеквартальных брифингов по усилиям по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами.

Также законопроект содержит требование относительно регулярных отчетов о российских зверствах в Украине, операциях, связанных с российскими "фильтрационными лагерями", и угрозах, вызванных глобальным кризисом продовольственной безопасности.

Обучение пилотов

Впоследствии журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш уточнил, что среди принятых поправок было положение о выделении 100 миллионов долларов на обучение военных пилотов Украины. По его словам, военных будут готовить к полетам на американских самолетах, в том числе F-15 и F-16.

F-15 и F-16: что известно об истребителях

F-15 – американский всепогодный тактический истребитель четвертого поколения. Предназначен для завоевания преимущества в воздухе. Максимальная скорость на большой высоте: 2 650 км/ч. На вооружении есть шестиствольная 20-миллиметровая пушка М-61А1 "Вулкан", 940 снарядов и по 4 ракеты типа класса "воздух-воздух" AIM-9L/AIM-9M Sidewinder и AIM-7F/AIM-7M Sparrow.

F-16 – многофункциональный легкий истребитель, находящийся на вооружении 24 стран. Считается массовым истребителем четвертого поколения. Вооружение истребителя – шестиствольная авиационная пушка General Electric М61-А-1, до 6 управляемых ракет ближнего боя AIM-9L/M/P "Sidewinder", а также управляемые бомбы с лазерной и оптоэлектронной системами наведения.

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