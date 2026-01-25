Американцы боятся не успеть сделать один из своих самых дорогих "золотых" оборонных проектов

Стоимость создания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол") может превысить 170 миллиардов долларов, и даже эта сумма считается слишком оптимистичной. Уже сейчас проект называют одним из самых дорогих в истории оборонно-промышленного комплекса США, а возможно – и самым затратным вообще.

Впрочем, Соединенные Штаты рискуют не довести этот масштабный оборонный замысел до реализации. Об этом пишет DefenceNews.

К теме "Золотой купол" США: что за супермощный космический щит ПВО и для чего он Трампу

Что известно о дорогостоящем американском оборонном проекте?

Обеспокоенность о нехватке возможностей для реализации проекта выразил конгрессмен-республиканец Джефф Крэнк. Он же является основателем фракции "Золотой купол", которая позиционирует себя как площадка для информирования и налаживания сотрудничества между законодателями, военными и оборонной индустрией.

По данным издания, Кренк остается сторонником инициативы, однако считает, что шанс на ее успех появится только при условии создания полноценного прототипа системы до конца 2028 года.

В то же время он заявляет, что процесс фактически блокируется Белым домом, который до сих пор не передал проект в Конгресс в таком виде, чтобы законодатели могли начать его финансирование и реализацию. По словам Крэнка, это должны были сделать еще до завершения прошлого года, и такая задержка вызывает откровенное разочарование.

В качестве предостережения он приводит пример стратегической оборонной инициативы времен Рональда Рейгана, известной как "Звездные войны". Тот проект в 1980-х годах также предусматривал создание масштабной системы ПРО с использованием лазерных технологий, однако так и не вышел за пределы исследований из-за сомнений в технологической готовности.

К слову, "Золотой купол" является инициативой президента США Дональда Трампа, которая была запущена в начале прошлого года. За последние месяцы к программе в рамках контрактов с Агентством противоракетной обороны США присоединились более 250 компаний.

Планы предусматривают заключение контрактов на сумму до 151 миллиарда долларов, тогда как общая прогнозируемая стоимость проекта превышает 175 миллиардов долларов – и это по самым благоприятным оценкам, озвученными Трампом. В то же время Бюджетное управление Конгресса США называет значительно более высокую цифру – около 542 миллиардов долларов.

Так, Golden Dome имеет все предпосылки стать одним из самых дорогих оборонных проектов в истории США. По масштабам расходов с ним могут сравниться разве что межконтинентальные баллистические ракеты LGM-35 Sentinel, на создание которых уже потратили более 160 млрд долларов.

Впрочем, этот проект ранее признали проблемным, и США решили продлить эксплуатацию ракет Minuteman III еще минимум на 25 лет.

Что этому предшествовало и как Гренландия поможет с "Золотым куполом"?