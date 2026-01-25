Втім, Сполучені Штати ризикують не довести цей масштабний оборонний задум до реалізації. Про це пише DefenceNews.

Що відомо про дороговартісний американський оборонний проєкт?

Стурбованість про брак можливостей для реалізації проєкту висловив конгресмен-республіканець Джефф Кренк. Він же є засновником фракції "Золотий купол", яка позиціює себе як майданчик для інформування та налагодження співпраці між законодавцями, військовими й оборонною індустрією.

За даними видання, Кренк залишається прихильником ініціативи, однак вважає, що шанс на її успіх з`явиться лише за умови створення повноцінного прототипу системи до кінця 2028 року.

Водночас він заявляє, що процес фактично блокується Білим домом, який досі не передав проєкт до Конгресу в такому вигляді, щоб законодавці могли розпочати його фінансування та реалізацію. За словами Кренка, це мали зробити ще до завершення минулого року, і така затримка викликає відверте розчарування.

Як застереження він наводить приклад стратегічної оборонної ініціативи часів Рональда Рейгана, відомої як "Зоряні війни". Той проєкт у 1980-х роках також передбачав створення масштабної системи ПРО з використанням лазерних технологій, однак так і не вийшов за межі досліджень через сумніви у технологічній готовності.

До слова, "Золотий купол" є ініціативою президента США Дональда Трампа, яку було запущено на початку минулого року. За останні місяці до програми в межах контрактів з Агентством протиракетної оборони США долучилися понад 250 компаній.

Плани передбачають укладання контрактів на суму до 151 мільярд доларів, тоді як загальна прогнозована вартість проєкту перевищує 175 мільярдів доларів – і це за найсприятливішими оцінками, озвученими Трампом. Водночас Бюджетне управління Конгресу США називає значно вищу цифру – близько 542 мільярдів доларів.

Так, Golden Dome має всі передумови стати одним із найдорожчих оборонних проєктів в історії США. За масштабами витрат з ним можуть зрівнятися хіба що міжконтинентальні балістичні ракети LGM-35 Sentinel, на створення яких уже витратили понад 160 млрд доларів.

Втім, цей проєкт раніше визнали проблемним, і США вирішили продовжити експлуатацію ракет Minuteman III ще щонайменше на 25 років.

Що цьому передувало та як Гренландія допоможе із "Золотим куполом"?