Оборудование телебашни сейчас отключено: где смотреть украинские телеканалы
14 марта 2022 , 11:25Читати новину українською
Источник:Госспецсвязи
14 марта в городе Ровно кафиры обстреляли телебашню Концерна РРТ, входящего в сферу управления Госспецсвязи.
Из-за атаки эфирное цифровое вещание временно не доступно. Специалисты концерна работают над возобновлением трансляции украинских телеканалов.
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Где смотреть украинские телеканалы, когда отключено эфирное вещание
- На спутнике украинские телеканалы там раскодированы, доступ к вещанию бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.
- В Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube, поэтому при наличии интернета можно найти желаемый канал.
- На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный.
- В Дие. Для этого необходимо обновить приложение.
Также в случае отключения эфирного вещания можно слушать интернет-радио.
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