Обошлось на этот раз без карты: Лукашенко объяснил внезапную проверку боеготовности войск

Самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко снова померещилась "угроза" со стороны соседних стран. Поэтому, по его словам, он объявил "внезапную проверку" войск.

Диктатор говорит, что проверку провели "на всякий случай", потому что против Беларуси якобы кто-то планирует агрессию. Такое заявление Лукашенко выдал на совещании с военным и силовым блоком. Его обнародовали на его официальном сайте, передает 24 канал.

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Лукашенко готовится к воображаемой "агрессии против Беларуси"

Самопровозглашенный президент заявил, мол, "хочешь мира – готовься к войне".

Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия. По крайней мере, такую готовность со стороны наших соседей мы видим,

– сказал Лукашенко.

Диктатор рассказывает, будто знает, кто "подталкивает в спину соседей", чтобы те якобы создавали напряжение на границах.

Лукашенко проверил 2 направления

Так, Лукашенко сказал, что проверяли 2 направления: западное и северо-западное. Там провели тренировки и обучение силами быстрого реагирования в армии.

"На всякий случай. Все мы должны учиться", – подытожил он.

Кроме того, диктатор напомнил, что в Беларуси и России, "согласно давнему договору", создана группировка вооруженных сил "для совместного реагирования на угрозы Союзному государству".

Проверка войск в Беларуси: что известно

В Беларуси 13 декабря началась внезапная проверка войск по приказу Лукашенко. Войска выдвинулись в назначенные районы, осуществили их инженерное оборудование, организовали охрану и оборону, а также должны были навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

К проверке привлекли 2 танковые роты 7 отдельного танкового батальона. Подразделения должны совершить марш из пункта дислокации на полигон "Гожский" в Гродненском районе.

Отметим, в информационном пространстве все чаще раздаются заявления о возможном наступлении из Беларуси. Однако разведка уверяет, что сейчас угроза низкая, но ВСУ готовы к обороне на Севере.