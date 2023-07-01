У врага много проблем: чиновник рассказал о бестолковости оккупантов на Херсонщине

В Херсонской области оккупанты вернулись на старые, ранее затопленные водой позиции. Но, несмотря на это, Вооруженные Силы ведут против них активную контрбатарейную борьбу, пользуясь неудачно проведенной ротацией врага.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, несмотря на тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе, Вооруженные Силы делают все возможное для его освобождения.

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Что происходит на Херсонщине

Из-за того, что оккупанты вернулись на свои старые позиции, правый берег Херсонской области живет под интенсивными обстрелами. Враг ежедневно выпускает в сторону украинских позиций более 400 снарядов.

Под этот плотный огонь попадают и гражданские. Например, от вчерашнего обстрела пострадала семья из Антоновки.

Не менее сложная, по сообщению Соболевского, ситуация на оккупированных территориях. Там россияне усилили давление на гражданских и продолжают проводить фильтрацию, пытаясь заставить местных жителей получить российское гражданство.

Проблемы российской армии в Херсонской области

Не так давно оккупанты провели масштабную ротацию, и теперь их новые подразделения не очень хорошо ориентируются на местности.

"Мы располагаем информацией о том, что оккупанты подрываются на собственных минах, пытаясь восстановить свои прежние заграждения после того, как их смыла вода", – отметил Соболевский.

Украина имеет успехи в Херсонском направлении. Силы обороны ежедневно уничтожают большое количество целей на левобережье, используя ту же тактику, которая применялась при освобождении правобережья Херсонщины.

Что происходит на Херсонщине