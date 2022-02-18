Обострение на Донбассе – это часть российского сценария, – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что активные обострения на Донбассе являются частью сценария России. Он направлен на создание провокаций для того, чтобы начать агрессию против Украины.

По мнению Энтони Блинкена, тревогу вызывает то, что, вероятно, Россия избрала не путь дипломатии. В то же время политик вспомнил, что Кремль создает провокации.

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Обострение на Донбассе – это часть российского сценария

Хотя Штаты делают все возможное для решения ситуации с помощью дипломатии или диалога, это не является путем России.

Включая то, что вы описали за последние 48 часов, это часть действующего сценария – создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ на эти провокации, и затем, в конце концов, совершение новой агрессии против Украины,

– объяснил Блинкен.

Именно поэтому, по мнению политика, важно проливать свет на происходящее. Ведь:

"возможно это переместит Россию на другой путь;

мы должны быть проинформированы фактами, и факты говорят о том, что, несмотря на то, что Россия сказала в последние дни об отводе войск от границы, этого не произошло;

наоборот – видим дополнительные войска, подходящие к границе".

В Москве ранее заявления Запада называли проблемой восприятия партнеров. Также убеждали, что нет планов нападения на Украину и что эта мера стягивает оружие в регион и усиливает напряженность.

Кратко по поводу последних действий России на Донбассе

18 февраля Энтони Блинкен может снова встретиться с Сергеем Лавровым. Это случится на следующей неделе при условии, что Россия не начнет новое вторжение.

В течение 17 – 18 февраля оккупанты активно нарушали режим тишины. Только 17 февраля боевики 60 раз открыли огонь. Они обстреляли детский сад, школу и жилые дома. 3 работника детского сада получили контузию.

В этот день также ранения получили 2 военных и 2 гражданских.

По состоянию на 18 февраля боевики обстреляли Счастье и жилой дом в селе Артема.

Более того, 18 февраля под обстрел боевиков попал гуманитарный конвой Красного Креста. Это произошло на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

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