Обострение на Донбассе продолжается: в ООС рассказали последние данные о ситуации на передовой

18 февраля 2022 , 18:09
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Источник:

Штаб ООС

Боевики в Донбассе продолжают атаковать украинские позиции. По состоянию на 17:00, 18 февраля российские наемники 53 раза нарушили режим прекращения огня.

Российские наемники используют запрещенное минскими договоренностями вооружение. Кроме того, боевики размещают свои позиции поближе к жилым домам.

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Где атаковали боевики

Российские наемники атаковали украинские позиции в десятках направлений. В частности

  • Болотное, Новогнатовку, Старый Айдар – боевики открывали огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра;
  • Старогнатовку оккупанты атаковали 4 раза, используя артиллерию калибра 122 миллиметра, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые гранатометы;
  • Чермалик обстреляли из автоматических станковых гранатометов;
  • Песчаное атаковали 4 раза с использованием минометов калибра 120 миллиметров. В направлении Южного кроме минометов применили станковые противотанковые гранатометы;
  • Шумы, Водяное, Опросное, Гнутово боевики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра;
  • Во время атаки на Невельское оккупанты использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра;
  • Дважды под атаку попал Светлодарск. Там оккупанты также использовали запрещенное "минским" вооружение. Луганское атаковали 9 раз;
  • Также под огонь попали Верхнеторецкое, Нижнетеплое, Мироновский, Троицкое;
  • Трижды атаковали Нью-Йорк и Гранитное, используя запретное вооружение;
  • Попасная, Красногоровка, Артема, Марьинка, Золотое-2, Любачево, Станица Луганская оказались под огнем запрещенных минскими договоренностями минометов и других видов вооружения;
  • Новогригоровка и Новоалександровка по 2 раза атаковали с помощью минометов и артиллерии;
  • Счастье атаковали 4 раза с помощью минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Среди украинских военнослужащих, к счастью, нет потерь. Наши защитники открывают ответный огонь, если атаки боевиков угрожают жизни и здоровью военных. В то же время, боевики цинично прикрываются мирными жителями.

Обострение на Донбассе

С утра 17 февраля российские наемники нагло нарушают режим тишины и атакуют украинские позиции. За день они 60 раз открывали огонь. В частности, больше всего пострадала Станица Луганская, где утром снаряд попал в детский сад, а вечером – в жилой дом.

18 февраля ситуация осталась прежней. Боевики продолжают атаковать. Более того, главари террористов объявили об эвакуации мирного населения оккупированных территорий в Ростовскую область в России якобы из-за того, что "Украина планирует наступление".

Однако и в ВСУ, и в МИД заверили, что у Украины нет никаких намерений начинать военные операции. Кроме того, дипломатию называют единственным путем для мирного урегулирования.

Больше об обострениях на Донбассе в выпуске "В эту минуту": смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк