Угроза новой войны на Балканах: все, что известно о конфликте Сербии и Косово

Вечером 31 июля на границе Сербии и частично признанной страны Косово прозвучала сирена и было слышно звуки выстрелов. Все это стало следствием очередного дипломатического обострения между Белградом и Приштиной.

Конфликт между Сербией и Косово может перерасти в новую войну на Балканском полуострове. Редакция 24 канала собрала все, что известно о новой угрозе.

Напомним На границе Сербии и Косово неспокойно: звучат сирены и слышны звуки выстрелов

Историческая основа конфликта

После завершения Второй мировой войны Косово вошло как автономия в состав Югославии, а затем стало частью Сербии. В 1974 году автономия края была расширена. Несмотря на то, что регион был территорией Сербии, большинство населения составляли и составляют албанцы.

Многочисленные этнические конфликты, в частности, после распада Югославии, привели к началу гражданской войны в 1996 году. Жестокая война, которая в 1999 году приобрела признаки этнических чисток, стала причиной вмешательства НАТО в конфликт. Правда, союзники не получили формального разрешения на вмешательство от Совбеза ООН.

Больше двух месяцев длилась военная операция сил Альянса в Сербии, которую больше знают как "бомбардировка Белграда". Следствием операции стало выведение сербских войск на территорию Косово и переход последнего под контроль НАТО, а затем ООН.

В 2008 году Косово провозгласило свою независимость от Сербии. Более 100 стран признали его. Страна является потенциальным кандидатом на членство в Европейском Союзе. Однако Сербия не признает независимость Косово и считает его своей территорией.

Стоит отметить, что среди стран, которые не признали Косово, есть и Украина, однако с 2020 года признает паспорта этой страны.

Причины нового обострения

Сербия не признает независимость Косово и соответственно не признает ее официальные документы. Поэтому власть частично признанной страны в июне 2022 года объявила о таком же шаге. Согласно принятому Приштиной решению, с 1 августа на территории Косово не будут действовать сербские документы и автомобильные знаки.

Такое решение вызвало критику со стороны Белграда и обвинения в сторону Приштины. 30 июля глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что Косово якобы готовит "настоящий ад" в течение следующих дней.

Уже на следующий день представитель правящей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович в духе российской пропаганды заявил о "денацификации" Косово. Это заявление всколыхнуло сеть.

Обострение на границе

Вечером 31 июля на границе Сербии и Косово прозвучали сирены и были слышны выстрелы. Звуки сирен звучали в сербском городе Новый Пазар.

В то же время в городе Митровица в Косово на улицы вышли сербы, проживающие на территории страны. Их в процентном соотношении в составе населения не так уж много, однако в приграничных с Сербией районах в некоторых провинциях они составляют большинство. Причиной протеста стало решение о непризнании сербских документов и автомобильных знаков.

Сирены прозвучали в Сербии: смотрите видео

По данным СМИ, перестрелки начались вдоль всей границы и есть первые раненые, однако информация по состоянию на 21:45 не подтверждена официально. Армия Сербии приведена в боевую готовность – там стягивают войска к границе.

Сербия обвиняет Косово в "подготовке операции"

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал обострение ситуации на границе и обвинил Косово в подготовке "военной операции", которую якобы могут начать в полночь 1 августа. По его словам, подразделения косовско-албанской полиции якобы вечером 31 июля начали движение к пограничным переходам Ярине и Брняк.

Кроме того, Вучич обвинил Косово, что якобы то хочет воспользоваться ситуацией в мире и "выставить себя жертвой".

Я думаю, мы никогда не были в более сложной ситуации, чем сегодня. Почему я сказал? Потому что режим Приштины пытается воспользоваться настроениями в мире, представляя себя жертвой,

– заявил президент Сербии.

По словам Вучича, Сербия будет пытаться сохранить мир, но "капитулировать не будет и победит". Кроме того, он намекнул таки на военный конфликт между странами.

В то же время в Министерстве обороны Сербии заверили, что ее войска не пересекали границу с Косово.

При чем здесь россия

Ни для кого не секрет, что у россии и Сербии дружеские отношения. Однако следует отметить, что Белград прибегает к использованию таких же нарративов, которые использовала россия против Украины до полномасштабного вторжения. Например, та же "денацификация" или "нарушение прав сербов". Не звучит ли как "притеснения русскоязычного населения Украины?".

Руководитель аппарата президента Косово Блэрим Вела также отметил, что Сербия работает по российским методичкам, а именно:

вбрасывает дезинформацию в информационное пространство;

говорит о притеснениях сербов в Косово;

усиливает милитаристскую риторику.

Кроме того, Вела заявил, что ответственность за любую эскалацию будет нести президент Сербии Вучич.

В россии также не удержались от комментария касательно ситуации на Балканах. Но, как ни странно, тамошний мид обвинил в эскалации США и ЕС. То есть кремль ведет себя в своем стиле.

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