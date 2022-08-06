Китай игнорирует звонки из Пентагона на фоне военных учений возле Тайваня, – Politico

Китай продолжает проводить масштабные военные учения возле Тайваня. На многочисленные телефонные звонки от официальных лиц из Пентагона, пишут СМИ, Пекин не отвечает.

Ранее Китай упразднил встречу с представителями Пентагона. О том, что китайцы игнорируют американцев, рассказывают источники.

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Молчание Китая – необдуманный шаг

При этом в Пентагоне говорят, что такое молчание Китая очень необдуманный и недальновидный шаг. Игнорирование США только увеличивает риск эскалации.

Если китайцы будут более агрессивно и приближаться к силам США, нам понадобятся механизмы для содействия безопасной рабочей среды,

– сказал Рэнди Шрайвер, бывший чиновник Пентагона.

Военные лидеры США готовы на коммуникацию даже с потенциальными противниками – для того, чтобы предотвратить масштабный конфликт.

Милли говорил с китайским генералом еще 7 июля

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли говорил со своим китайским коллегой генералом Ли Цзоченом еще 7 июля. Они договорились находиться на связи.

В июне глава Пентагона Ллойд Остин лично встречался с министром обороны Китая генералом Вэй Фенге в Сингапуре.

Китай официально заявил, что прекращает официальные диалоги с американскими военными командующими высшего уровня, а также переговоры по безопасности на море.

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Обострение вокруг Тайваня: коротко

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань в Пекине назвали вмешательством во внутренние дела Китая.

Против спикера Палаты представителей США ввели китайские санкции. Она стала самым высокопоставленным чиновником США в истории, против которого Пекин ввел карательные ограничения.

Китайская армия начала военные учения вокруг Тайваня, чтобы перекрыть международные маршруты через остров.

Китайцы запустили 11 баллистических ракет, часть которых упала в исключительной экономической зоне Японии.

Смотрите в видео – Пелоси обратилась в Китай: